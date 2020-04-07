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疫情促網路商機 佳士得實體拍賣改線上 大師小品好入手
國際拍賣行佳士得（Christie’s）昨日宣布於訂五月底的香港春拍延後至七月舉辦，今天就立刻宣布4月的線上拍賣場次增加，可見居家經濟已經成為當今全球最主力的消費型態。除了既有的珠寶線上專場、原本採實體拍賣的亞洲當代藝術、「古今 網上拍賣: 中國藝術集珍」等較為小型的拍賣場次，則改以線上方式呈現。有鑒於2019年新增家的客戶，有41%來自網路，佳士得也提供消費者可以透過手機或電腦24小時下標，並且開放線上快速註冊與信用卡付費的服務。
自4月13日起至24日開放競標的珠寶線上專場（Jewels Online）以「春天」為主題，薈萃各式花卉及動物造型珠寶、如繁花般繽紛的彩色寶石、以及洋溢春天氣息的溫暖金質珠寶。4月21日起的亞洲當代藝術，則提供系列藤田嗣治、丁乙、趙無極、艾未未、奈良美智、村上隆等知名藝術家的作品，品項則涵蓋繪畫、雕塑、攝影、裝置藝術等。「古今 網上拍賣: 中國藝術集珍」中國藝術專場則是4月21日起開放競標，精選多件翠玉、青銅器、明清瓷器等，其中包括幾件無底價拍賣作品。整體而言估價親切，許多大師小品，適合想要開始入門藝術的藏家。
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