火龍果紅、香蕉黃的甜美色彩 LV Capucines手袋更年輕

火龍果紅、香蕉黃、玫瑰粉…這些來自花果的色彩想像，是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines手袋的春夏新款，此外，更以果凍色或蟒蛇皮提把帶來新的撞色設計，迷你包型更顯輕巧俏麗，為這只品牌的頂級包款帶來年輕的氣息。

Capucines的命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所開設第一家店面，也因此象徵Capucines手袋傳承品牌歷史、皮革工藝的重要地位，是相對奢華的包款；且延續製箱的嚴謹程序，每一個Capucines都經歷250道工序才打造完成，也是女星的必備配件之一。手袋特色是搭扣翻蓋置於外側會露出Monogram花朵，若置於內側則露出LV字樣，LV金屬標誌運用嵌入皮革的技法，也為包款帶來識別度與細節變化，用以鑲嵌不同顏色或材質的皮革，Capucines袋內設計多個精巧隔間，方便優雅取物。