火龍果紅、香蕉黃的甜美色彩 LV Capucines手袋更年輕
火龍果紅、香蕉黃、玫瑰粉…這些來自花果的色彩想像，是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines手袋的春夏新款，此外，更以果凍色或蟒蛇皮提把帶來新的撞色設計，迷你包型更顯輕巧俏麗，為這只品牌的頂級包款帶來年輕的氣息。
Capucines的命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所開設第一家店面，也因此象徵Capucines手袋傳承品牌歷史、皮革工藝的重要地位，是相對奢華的包款；且延續製箱的嚴謹程序，每一個Capucines都經歷250道工序才打造完成，也是女星的必備配件之一。手袋特色是搭扣翻蓋置於外側會露出Monogram花朵，若置於內側則露出LV字樣，LV金屬標誌運用嵌入皮革的技法，也為包款帶來識別度與細節變化，用以鑲嵌不同顏色或材質的皮革，Capucines袋內設計多個精巧隔間，方便優雅取物。
2013年推出至今，Capucines包括牛皮、皮革壓紋、珍稀皮革、異材質拼接或藝術家聯名等變款，2020年春夏新品為單色系列，例如皓雪白、玫瑰粉、火龍果紅與香蕉黃，洋溢活潑年輕的氛圍，視覺上也更為鮮明搶眼，共有中型、小型和迷你尺寸，同時輔以果凍般的彩色透明手把、珍稀蛇皮等細節，包款也附上肩背、斜背用加長肩帶，方便依場合變換不同的搭襯風格。
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