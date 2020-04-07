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彩虹湯圓、浮誇系雪花冰 4大打卡甜點進駐信義商圈

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品松菸店新引進IG打卡四大話題店新進駐。圖／誠品提供
誠品松菸店新引進IG打卡四大話題店新進駐。圖／誠品提供

在Google有4.4顆星評價的士林夜市手作雪花冰人氣店鋪「花藏雪」，以雪花冰＋提拉米蘇為特色招牌，以甜而不膩且充滿視覺效果的甜點獲得好評。另外有4.5顆星好評價，原本隱身於六張犁的口碑甜點店「有意樹桿蛋糕」，新進駐誠品松菸店。除了冰品、甜點，誠品松菸還網羅手搖飲、湯圓共4大打卡甜點新進駐，滿足年輕人喜歡拍照、IG打卡的習慣。

「花藏雪」主打冰品與甜點合體的浮誇系冰品，最受歡迎的「宇治金時提拉米蘇」，以抹茶口味冰磚削成層層雪片堆疊，鋪上滿滿紅豆與軟Q白玉，頂端再放上抹茶提拉米蘇蛋糕、淋上煉乳，不僅美味、顏值超高，也IG打卡人氣王。

「花藏雪」宇治金時提拉米蘇220元。圖／誠品提供
「花藏雪」宇治金時提拉米蘇220元。圖／誠品提供

原本隱身於六張犁的口碑手作蛋糕店「有意樹桿蛋糕」，在Google也有4.5顆星的好評價，現轉進誠品松菸開店，經典的「蘋果白乳酪」，將肉桂煮過的蘋果丁巧妙搭配乳酪餡，底層酥脆餅乾增添口感。

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「有意樹桿蛋糕」蘋果白乳酪蛋糕120元。圖／誠品提供
「有意樹桿蛋糕」蘋果白乳酪蛋糕120元。圖／誠品提供

來自天母手工湯圓名店「原味錄」也進駐松菸，招牌彩虹湯圓，有紫米、芋頭、地瓜、抹茶綠豆等八種不同口味多重享受，一口咬下還有滿滿爆漿餡料。

「原味錄」彩虹湯圓180元。圖／誠品提供
「原味錄」彩虹湯圓180元。圖／誠品提供

視覺系手搖飲品牌「珊瑚橘」，推出春季限定「芝士奶蓋莓莓」，以新鮮草莓誘人的酸甜滋味交織綿密奶蓋，充滿春天氣息的層次口感。

「珊瑚橘」芝士奶蓋莓莓155元。圖／誠品提供
「珊瑚橘」芝士奶蓋莓莓155元。圖／誠品提供

另外，誠品書店「知味市集」以獨特的「書菜配」為特色，4月在誠品生活南西5樓推出誠品知味市集2號店。

誠品知味市集2號店進駐誠品生活南西5樓。圖／誠品提供
誠品知味市集2號店進駐誠品生活南西5樓。圖／誠品提供

誠品 甜點 松菸

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