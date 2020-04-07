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萬寶龍新款大師系列小王子鋼筆 讓書寫帶你旅行上星空
不能趴趴造的時候，總讓人靜心、思索自己要的是什麼。雖然網路發達，但手寫字跡的感觸，當墨水在紙張上變形、擴散的瞬間，卻始終都是數位訊息無法傳遞與體驗的真實。萬寶龍（Montblanc）推出全新大師系列小王子與星球限量主題書寫工具，以經典名著「小王子」中的故鄉「B612號」小行星為主軸，訴求愛護、關心並滋養我們的地球與人群關係。
繼2018年與人群相關的「狐狸」、2019年與探險連結的「飛行員」，萬寶龍的「小王子」書寫工具系列在2020邁向第三年，以「B612號西星球」為主軸，推出三款書寫筆具：高級樹脂款Le Grand與Classique書寫工具、Doué Classique書寫工具，與Solitaire Le Grand書寫工具。三款書寫工具皆以拋光勃艮地紅搭配香檳金色，其中Doué Classique書寫工具的筆蓋以雷射雕刻上書中名句「只有用心、才能看得清（on ne voit bien qu'avec le coeur）」；另外Solitaire Le Grand書寫工具則採用歐洲櫪木製造，並在筆蓋背面則飾以B612小行星，透過書寫，嘗試喚醒人們心中關於關懷、同理與內在高我的鏈結。
同為義大利筆具名廠的Visconti則推出ASIA限量系列，以東方「歲寒三友」的「竹」結為靈感，運用賽璐珞當成筆身材質，筆尖則使用廠家停產的23kt Pd尖與925純銀金屬筆飾，共有綠、紅、藍，三色可選，全球各限量138只。即便不為了限量而收藏，寫字、舒心，就是一只鋼筆的最大樂趣。
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