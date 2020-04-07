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1片80元！日本「嵜」生吐司登台 還有15款人氣果醬

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
嵜台北店供應有極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司、果醬與果醬吐司套餐。記者陳睿中／攝影
嵜台北店供應有極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司、果醬與果醬吐司套餐。記者陳睿中／攝影

來自日本大阪，曾經預約要等候3個月的人氣生吐司「嵜」（SAKImoto Barkey）」，將於4月9日正式在台試營運。店內將會供應極生奶油牛奶吐司、極美自然吐司等招牌商品，還有15種經典的寶石果醬。4月9日至4月13日期間，滿600送單片吐司；滿1000元，則贈送日本進口抹刀。

日本生吐司的「生」，就是代表「天然、無添加」的意思，在2013年時，日本曾興起一波生吐司熱潮，而主打高級吐司的「嵜」（ㄑㄧˊ），乃是PABLO起司塔社長嵜本將光耗時2年，為女兒而創的品牌，標榜使用頂級食材，並避免使用雞蛋、牛奶，讓奶蛋過敏者也能安心食用。首間嵜吐司於2017年在大阪難波開幕後，獲得許多粉絲支持，目前插旗神戶、東京、北海道、九州等地，在日本已累積有16間店舖。

嵜台北旗艦店乃是旗下首間海外分店，地點鄰近捷運市政府站，店內風格比照創始一號店，以水泥灰牆與自然的木質元素搭配，共計有42席座位。另外戶外也設有日式庭園，帶來街頭的時尚風格。台灣店內供應有「極美自然吐司」、「極生奶油牛奶吐司」兩大主力商品，所有的原物料均從日本進口，吐司尺寸也較日本略為縮小，以配合台灣的消費習慣。

「極美自然吐司」不添加雞蛋與牛奶，帶有清新的香氣與彈性，1斤售價140元，1.5斤售價200元。「極生奶油牛奶吐司」則是添加了北海道牛奶、法國鮮奶油與蜂蜜，經過18小時低溫發酵後製作而成，有著濃郁的香甜氣息，1斤160元，1.5斤230元。另外4月中旬後，每週一會推出季節限定的「日本沖繩黑糖吐司」，五月份也會再推出「黑麥核桃吐司」，帶來季節的變化感。

除了吐司外，「果醬」亦是嵜的招牌特色。台北店引進牛奶煉乳、開心果、草莓、玫瑰風味覆盆子、伯爵風味等15款的特色果醬，讓民眾可以搭配吐司食用，單罐售價280～290元。店內也提供「果醬吐司套餐」，將厚達2.8公分的單片吐司劃成9宮格後，自由選擇搭配3款果醬與奶油點綴，創造出個人專屬的吃法。單片吐司80元起，3款果醬加價80元，北海道／法國奶油加價30元。另還有外帶的果醬吐司套餐，以及以夾鍊袋包裝的單片吐司，讓民眾可以帶回家慢慢享用。

為慶祝嵜登台，4月9日至13日期間，消費滿600元，即贈單片裝極美自然吐司兌換券1張；滿1,000元，即贈送日本進口抹刀，贈完為止。

嵜（SAKImoto Barkey）台北旗艦店

地址：台北市信義區基隆路一段155-1號

套餐中，可以自由加價搭配3種果醬與進口奶油。記者陳睿中／攝影
套餐中，可以自由加價搭配3種果醬與進口奶油。記者陳睿中／攝影
店內提供有罐裝果醬、單片包裝吐司等產品。記者陳睿中／攝影
店內提供有罐裝果醬、單片包裝吐司等產品。記者陳睿中／攝影
店內販售有15種果醬，單罐280元起。記者陳睿中／攝影
店內販售有15種果醬，單罐280元起。記者陳睿中／攝影
嵜台北旗艦店乃是品牌首度插旗海外。記者陳睿中／攝影
嵜台北旗艦店乃是品牌首度插旗海外。記者陳睿中／攝影
單片包裝的極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司，售價各為80元、90元。記者陳睿中／攝影
單片包裝的極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司，售價各為80元、90元。記者陳睿中／攝影
嵜（SAKImoto Barkey）台北旗艦店將於4月9日起開始試營運。記者陳睿中／攝影
嵜（SAKImoto Barkey）台北旗艦店將於4月9日起開始試營運。記者陳睿中／攝影

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