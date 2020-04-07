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用LINE就能「點餐外帶」 找店、付款線上完成 吃得更安心
疫情持續延燒，民眾減少外出覓食，讓眾多實體餐飲店家的生意受到不小衝擊。現在除了可以利用外送服務降低出門風險，LINE SPOT也宣布新啟用「點餐外帶」功能，不用另外下載App，使用原本的LINE即可一次完成找尋店家、點餐、付款整個服務流程，減少在外等待時間，透過「外帶」方式減少群聚機會，又可輕鬆享受美食。
用戶只要在任一LINE聊天室下方「＋」選單中點選LINE SPOT，從LINE SPOT首頁進入「點餐外帶」入口，就能瀏覽附近哪些餐飲店家可以「點餐外帶」。進入店家頁面下方點選點餐外帶／外帶外送／線上點餐的按鍵，即可輕鬆線上點餐付款，預約時間到餐廳，外帶一秒取餐，省去現場等候與付款的時間與接觸機會，回家就能享受餐廳拿手菜餚。
LINE SPOT「點餐外帶」首波上線店家近500家，包括瓦城、1010湘、大心、 海壽司等知名連鎖餐廳品牌，還有早餐店、手搖飲、炸物，等各式選擇，地區以北部為大宗，也包括中部、南部、東部的人氣店家，後續也將持續上架更多店家，更將包括知名連鎖餐廳欣葉集團。
為鼓勵用戶體驗「點餐外帶」的便利功能，即日起只要透過LINE SPOT在活動指定餐廳完成「點餐外帶」訂單，前1,000名可獲得LINE POINTS 15點的獎勵，送完為止。
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