你中了嗎？美女醫師揪出消費者選用面膜的五大迷思

台灣消費者愛敷面膜的習慣世界聞名，台灣上架販售的面膜品牌便多達135個以上，光是一年就可消耗掉約上億片面膜。但，根據國際面膜品牌-提提研與漫雲思境診所皮膚科醫師高珮菡今（7）日共同發表的一份「片狀面膜調查報告書」，卻發現台灣消費者對於挑選面膜，仍存在許多錯誤認知，並進一步揪出台灣消費者對於選用面膜的五大迷思。不過，高珮菡也呼籲消費者不用太驚慌，只要把握幾項簡要觀念，一樣可以安心敷出羨煞旁人的健康美肌。

高珮菡指出，台灣消費者選用面膜的五大迷思，包括：僅憑外包裝吸睛度、宣稱功效或是價格便宜的優先入手，甚至購買後只看敷完當下的香味或觸感做為喜好依據，而忽略面膜不能只是敷心安，短暫的水潤效果恐只是假象，得要長期觀察是否引起肌膚不適問題，或具實證研究可為肌膚帶來長期改善效果。

高珮菡進一步指出，片狀面膜是所有保養品中最高效的品項，能夠將面膜上承載的不論好壞各種成分皆快速完整導入肌膚，且片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可讓面膜上的精華液滲入肌膚的吸收效率大幅提升。

相較於一般保養品擦拭完畢保養成分僅會停留在皮膚淺層無法繼續滲透，片狀面膜可防止或減低水分蒸發的速度，持續的將精華成分被動地往皮膚深層滲透滋潤肌膚。但，高珮菡也提醒，缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，除了無法提升肌膚保濕度之外，甚至有可能會引起肌膚過敏或是刺激反應，對於肌膚的傷害更是不容輕忽。

高珮菡並進一步建議消費者，可選擇經第三方機構檢驗的面膜較不容易踩雷，而標榜獲獎肯定的商品則需注意該機構的公正性；此外，一般人要了解所有保養成份較為困難，可選擇在歐洲知名通路有販售的品牌，因為能夠在歐洲知名通路上架販售代表擁有完整的產品原物料資訊，並經過第三方有效性測試與歐洲毒理學專家的評估，證實產品是安全又有效。