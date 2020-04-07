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7-11端午節預購開跑！「激旨燒鳥串燒、協發行黃金鴨掌、舒肥牛排」都能買

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN端午節預購即日起開跑，網羅在地名店、特色小吃等多款好滋味。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購即日起開跑，網羅在地名店、特色小吃等多款好滋味。圖／7－ELEVEN提供

防疫期間宅商機發威，7－ELEVEN即日起展開近3個月的端午節預購，除了端午節必吃的粽子之外，首波更網羅熱銷團購美食與知名店家、特色小吃等獨家美味，推出近百款商品，像是網路票選逢甲夜市必吃美食第一名「激旨燒鳥串燒－招牌串燒組」、員林食品百年技術的「仙草涼露」、宜蘭小吃冠軍「義豐蔥油派」、金門必買伴手禮「協發行黃金泡菜、黃瓜鴨掌」等都能在7－ELEVEN預購，不必出遠門和排隊等待也能在家吃好料。

近年來團購正夯，7－ELEVEN每個檔期團購業績皆占5成左右，從甜點、蛋糕到覆熱即時商品都深受上班族及婆婆媽媽青睞。今年端午節團購除推出上口美食排骨酥、UP迷迭香肩舒肥牛排等多款超商獨家商品，香雞城「地瓜薯條」、洋城義大利餐廳的「起司鮮蔬雞肉紅醬千層麵」也都買得到，簡單覆熱即可上桌；另外還有獨家的「亞尼克生乳捲－雪戀芒果」、一次擁有5種口味的「莫凡彼綜合水果優格」、花蓮新城「佳興檸檬汁」、屏東「玉米三巷冰淇淋達克瓦茲」等夏季必吃好滋味。

端午粽首推與亞都麗緻天香樓獨家合作的「mini麗緻經典粽」，由米其林星級主廚監製，集結北部干貝、南部八寶、潮州鮮肉、紫米蓮子豆沙等4款經典粽；傳承台東原住民文化的「粨發粨粽」則推出創新的雞肉紅藜及超商獨家的石板烤肉口味小米粽，並將假酸漿葉包覆在最內層，連同小米粽一口咬下，口感層次豐富，是道地的原住民風味。

今年閏4月，台灣傳統習俗中出嫁的女兒會送豬腳麵線給父母，象徵添福壽、保平安，7－ELEVEN端午節預購也推出果貿千千千歲豬腳麵線禮盒、鄧師傅閏年蹄膀麵線禮盒、海鴻萬巒豬腳禮盒等。

送禮最受矚目的可愛肖像禮盒也不能少，7－ELEVEN推出「HELLO KITTY❤OPEN鳳梨愛蘋果大福」、「HELLO KITTY奶皇造型包」等，其中「HELLO KITTY❤OPEN鳳梨愛蘋果大福」包含OPEN小將喜歡吃的鳳梨、HELLO KITTY喜愛的蘋果雙口味，以Q軟外皮搭配冰心果香慕斯。

7－ELEVEN端午節預購指定商品可享第2件9折，指定商品憑icash卡、OPEN錢包或icash pay結帳可享現折優惠。

7－ELEVEN端午節預購推出「UP迷迭香肩舒肥牛排」，1入售價399元、10入售價2,490元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「UP迷迭香肩舒肥牛排」，1入售價399元、10入售價2,490元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「上鮮水產櫻桃鴨胸」，2售價590元、10片售價1,990元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「上鮮水產櫻桃鴨胸」，2售價590元、10片售價1,990元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「上口美食排骨酥」，1包售價259元、10包售價1,850元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「上口美食排骨酥」，1包售價259元、10包售價1,850元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「激旨燒鳥串燒－招牌串燒組」，售價299元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「激旨燒鳥串燒－招牌串燒組」，售價299元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購獨家推出「亞尼克生乳捲－雪戀芒果」，1入售價670元、12入售價4,788元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購獨家推出「亞尼克生乳捲－雪戀芒果」，1入售價670元、12入售價4,788元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「佳興檸檬汁／黃金檸檬汁」，12瓶售價皆為864元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「佳興檸檬汁／黃金檸檬汁」，12瓶售價皆為864元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「HELLO KITTY❤OPEN鳳梨愛蘋果大福」，6入售價280元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「HELLO KITTY❤OPEN鳳梨愛蘋果大福」，6入售價280元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「粨發粨粽阿粨禮盒」，8入售價599元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN端午節預購推出「義豐蔥油派」，售價319元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「義豐蔥油派」，售價319元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN端午節預購推出「粽香滷肉米膳堡」，6入售價420元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN端午節預購推出「協發行黃瓜鴨掌」，2罐售價730元、12罐售價3,180元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN端午節預購推出「玉米三巷冰淇淋達克瓦茲」，8入售價399元。圖／7－ELEVEN提供
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端午節 鳳梨

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