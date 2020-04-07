畫出韓劇女主角的春天眼妝 粉紅珊瑚色更顯繽紛活力

受到新冠肺炎疫情影響，在人人都戴上「口罩」的情況下，如何讓自己依舊顯得神采奕奕，讓口罩遮不住你的光芒。眼妝，無疑成了決勝焦點。

根據韓國美妝品牌ETUDE HOUSE觀察發現，消費者購買眼彩商品，大地暖色系搶下第一季的寵兒，以香醇烘培麵包屋眼彩盤衝出銷售冠軍，其次是現磨咖啡特調麵包屋眼彩盤，可見暖色系的眼彩在台灣市場有著不敗的地位。

而時序來到了四月天，正是韓國每年鬱金香盛開的季節，ETUDE HOUSE也以此為靈感，在繼櫻花的浪漫粉色腳步後，鬱金香則延伸了粉感深度，透過粉紅珊瑚色帶起眼妝的繽紛活力，並將白天光芒持續到夜晚。

ETUDE HOUSE舉例指出，近期討論聲量極高的梨泰院的趙以瑞，就是春天的精神眼妝代表，建議可以利用全新推出的「玩轉色彩九色眼彩盤 #早晨的鬱金香」，第一步先打出薄霧感的裸色眼窩，淺棕色畫在睫毛根部，接續使用深色咖啡色在眼尾1/3處加粗面積，就能帶來乾淨有元氣的以瑞眼妝。

全新的「玩轉色彩九色眼彩盤 #早晨的鬱金香」，就像是各種不同色系的鬱金香盛開在眼前，有像被壓碎的鬱金香粉末、集中又飽和的霧面眼影；也有像是鬱金香在陽光下透出微嫩光芒的珠光眼影，呈現出九種不同的顏色。

另一款「玩轉色彩九色眼彩盤 #深夜的星月光」，則就像是月光暈染夜空，星光點綴了漆黑，能展現出成熟穩重卻有個性的九種不同顏色。

歡慶新款玩轉色彩九色眼彩盤上市，ETUDE HOUSE也響應4月22日世界環保日，與COZU合作推出台灣限定的鬱金香環保吸管組，自即日起凡購買4月份新品玩轉色彩九色眼彩盤#早晨的鬱金香/#深夜的星月光，以及去年推出造成討論熱潮的#漫步暖楓大道任一盤，即可以49元加購鬱金香環保吸管組（含清潔刷）。