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路易威登2020新表 漸層彩虹配美鑽、奢華就是看光光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Tambour LV277自動計時碼表，960萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour LV277自動計時碼表，960萬元。圖／路易威登提供

2020雖然沒有大型表展，但一直自行舉辦年度高級表款發表的路易威登（Louis Vuitton, 簡稱LV），日前在瑞士高級滑雪度假勝地格施塔德（Gstaad）發表年度高級製表的新品。今年10枚嶄新的創作中，多位既有的高階複雜表換上全新的外觀，以奢華漸層的彩色寶石和通透表盤的設計貫穿主要視覺。

以鼓為表殼靈感來源的Tambour系列共有3件運用高級珠寶的新作。自動計時碼表LV277內表圈鑲嵌由紅到紫漸層的彩色寶石，搭配鑲鑽表盤，紫色計時圈與對比色的黃色指針，時髦感十足。38毫米的超薄陀飛輪女表Tambour Slim Tourbillon Auto Blanche，表盤中央為珍珠母貝，外環繞雪花鑲嵌美鑽，搭載經典的LV80飛行陀飛輪機芯。而以翻轉方塊取代指針報時的代表作Spin Time新作Air Aventurine，有12枚漂浮在兩層透明藍寶石水晶玻璃間的方塊，環繞中央青金石鑲鑽monogram圖騰表盤，是繼去年好評密鑲美鑽款後全新配色的力作。

將Tambour表殼翻轉過來的Tambour Moon新作全部都是飛行陀飛輪，其中有三枚為機芯漂浮在表盤中央的Mystérieuse神秘表。Mystérieuse Saphirs Rainbow Lagoon腕表內表圈漸層鑲嵌梯形切割的藍色調彩色寶石，散發珊瑚礁的幽邃氣質。另有金色與金屬裝飾款不同版本。黑色表盤的玫瑰金Tambour Moon Tourbillon Noir則是以黑金配展現較為霸氣的一面。

三枚Voyager系列作品有飛行陀飛輪、自動上鍊陀飛輪、和一枚飛行陀飛輪三問表。表殼鑲滿長方形切割鑽石的飛行陀飛輪是Voyager Tourbillon Volant Poinςon de Genève日內瓦印記飛行陀飛輪腕表的進化奢華版，更加凸顯V字造型的陀飛輪框架，氣勢澎湃，定價1,285萬元。搭載LV81自動上鍊陀飛輪機芯的Voyager Tourbillon Volant，則以潔白表盤和白K金表殼的純淨配色，為紳士提供實用的配表。去年艷驚全球的Voyager Répétition Minutes Tourbillon Volant飛行陀飛輪三問，今年推出玫瑰金表殼的新材質選擇。

路易威登於格施塔德Gstaad發表2020年新款腕表。圖／路易威登提供
路易威登於格施塔德Gstaad發表2020年新款腕表。圖／路易威登提供
（左）路易威登於格施塔德Gstaad發表2020年新款腕表。圖／路易威登提供（右）路易威登Voyager PDG PG sertie diamants日內瓦印記飛行陀飛輪鑽表，1,285萬元。圖／路易威登提供
（左）路易威登於格施塔德Gstaad發表2020年新款腕表。圖／路易威登提供（右）路易威登Voyager PDG PG sertie diamants日內瓦印記飛行陀飛輪鑽表，1,285萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Moon Mystérieuse Saphirs Rainbow Lagoon彩虹珊瑚礁神秘陀飛輪，935萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Moon Mystérieuse Saphirs Rainbow Lagoon彩虹珊瑚礁神秘陀飛輪，935萬元。圖／路易威登提供
路易威登於格施塔德Gstaad發表2020年新款腕表。圖／路易威登提供
路易威登於格施塔德Gstaad發表2020年新款腕表。圖／路易威登提供
路易威登Voyager PDG PG sertie diamants日內瓦印記飛行陀飛輪鑽表，1,285萬元。圖／路易威登提供
路易威登Voyager PDG PG sertie diamants日內瓦印記飛行陀飛輪鑽表，1,285萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Moon Mystérieuse Or Rose玫瑰金神秘陀飛輪，865萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Moon Mystérieuse Or Rose玫瑰金神秘陀飛輪，865萬元。圖／路易威登提供

LV 腕表 珊瑚

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