路易威登2020新表 漸層彩虹配美鑽、奢華就是看光光

2020雖然沒有大型表展，但一直自行舉辦年度高級表款發表的路易威登（Louis Vuitton, 簡稱LV），日前在瑞士高級滑雪度假勝地格施塔德（Gstaad）發表年度高級製表的新品。今年10枚嶄新的創作中，多位既有的高階複雜表換上全新的外觀，以奢華漸層的彩色寶石和通透表盤的設計貫穿主要視覺。

以鼓為表殼靈感來源的Tambour系列共有3件運用高級珠寶的新作。自動計時碼表LV277內表圈鑲嵌由紅到紫漸層的彩色寶石，搭配鑲鑽表盤，紫色計時圈與對比色的黃色指針，時髦感十足。38毫米的超薄陀飛輪女表Tambour Slim Tourbillon Auto Blanche，表盤中央為珍珠母貝，外環繞雪花鑲嵌美鑽，搭載經典的LV80飛行陀飛輪機芯。而以翻轉方塊取代指針報時的代表作Spin Time新作Air Aventurine，有12枚漂浮在兩層透明藍寶石水晶玻璃間的方塊，環繞中央青金石鑲鑽monogram圖騰表盤，是繼去年好評密鑲美鑽款後全新配色的力作。

將Tambour表殼翻轉過來的Tambour Moon新作全部都是飛行陀飛輪，其中有三枚為機芯漂浮在表盤中央的Mystérieuse神秘表。Mystérieuse Saphirs Rainbow Lagoon腕表內表圈漸層鑲嵌梯形切割的藍色調彩色寶石，散發珊瑚礁的幽邃氣質。另有金色與金屬裝飾款不同版本。黑色表盤的玫瑰金Tambour Moon Tourbillon Noir則是以黑金配展現較為霸氣的一面。