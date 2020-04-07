來自法國MetaFly遙控機械蜂鳥 降落嘖嘖募資
現今無人機技術越發純熟，各式飛行器五花八門種類繁多，但其中最困難的技術莫過於以模擬昆蟲或鳥類的飛行結構製成的遙控無人機。來自法國的研發團隊歷經60年改良第三代「MetaFly遙控機械蜂鳥」正是史上最輕巧的仿生無人機。
高彈性纖維製成，輕巧防撞耐摔
MetaFly最大的秘密在於材質，頭、腳、雙翼皆採用碳纖維、液晶高分子以及opp保護膜，如此一來不僅讓整體重量減輕至不到10克，更因使用高彈性纖維讓機身更耐撞，就算是新手飛行時不幸失手碰撞，也不必擔心讓這看似脆弱的蜂鳥因而受傷。
採仿生學原理，模擬鳥類飛行振翅升空
少了螺旋槳的MetaFly取而代之的是一雙栩栩如生的翅膀，與一般的常見的多軸飛行器原理不同，MetaFly利用仿生學拆解鳥類飛行模式，透過上下振動翅膀產生氣流升空飛行，飛行時彷彿一隻活生生的鳥類在天空盤旋。
專利變速尾翼，室內外皆可飛行
與其他撲翼機不同，MetaFly具有控制速度的功能，尾翼的五段式調節功能，能夠控制飛行速度，當尾翼與身體平行時，整體阻力變小，最高時速可達18公里，適合在室外競速飛行；反之，當尾翼越高，速度減緩能夠於室內安全飛行且更能精準操控。
直覺式遙控器，飛行新手簡單好上手
由法國研發團隊打造的第三代MetaFly飛行器，捨棄了第二代的app操作模式，改為以直覺式的雙頻搖桿遙控器操控，就算沒有任何操作經驗也能輕鬆上手。遙控器上還配備了MetaFly充電座，將機體插入快充12分鐘即可充飽電力持續航行。
MetaFly遙控機械蜂鳥將於四月七日於嘖嘖募資平台開放預購，超早鳥預購可享最低51折優惠，詳情請上嘖嘖募資平台
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言