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來自法國MetaFly遙控機械蜂鳥 降落嘖嘖募資

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
法國團隊歷經60年研發，史上最輕巧飛行器。圖／MetaFly提供
法國團隊歷經60年研發，史上最輕巧飛行器。圖／MetaFly提供

現今無人機技術越發純熟，各式飛行器五花八門種類繁多，但其中最困難的技術莫過於以模擬昆蟲或鳥類的飛行結構製成的遙控無人機。來自法國的研發團隊歷經60年改良第三代「MetaFly遙控機械蜂鳥」正是史上最輕巧的仿生無人機。

高彈性纖維製成，輕巧防撞耐摔

MetaFly最大的秘密在於材質，頭、腳、雙翼皆採用碳纖維、液晶高分子以及opp保護膜，如此一來不僅讓整體重量減輕至不到10克，更因使用高彈性纖維讓機身更耐撞，就算是新手飛行時不幸失手碰撞，也不必擔心讓這看似脆弱的蜂鳥因而受傷。

MetaFly雙翼由高彈性纖維製成，防摔耐撞。圖／MetaFly提供
MetaFly雙翼由高彈性纖維製成，防摔耐撞。圖／MetaFly提供

採仿生學原理，模擬鳥類飛行振翅升空

少了螺旋槳的MetaFly取而代之的是一雙栩栩如生的翅膀，與一般的常見的多軸飛行器原理不同，MetaFly利用仿生學拆解鳥類飛行模式，透過上下振動翅膀產生氣流升空飛行，飛行時彷彿一隻活生生的鳥類在天空盤旋。

模擬鳥類飛行方式，最擬真的遙控蜂鳥。圖／MetaFly提供
模擬鳥類飛行方式，最擬真的遙控蜂鳥。圖／MetaFly提供

專利變速尾翼，室內外皆可飛行

與其他撲翼機不同，MetaFly具有控制速度的功能，尾翼的五段式調節功能，能夠控制飛行速度，當尾翼與身體平行時，整體阻力變小，最高時速可達18公里，適合在室外競速飛行；反之，當尾翼越高，速度減緩能夠於室內安全飛行且更能精準操控。

MetaFly獨家專利尾翼變速，可於室內外飛行。圖／MetaFly提供
MetaFly獨家專利尾翼變速，可於室內外飛行。圖／MetaFly提供

直覺式遙控器，飛行新手簡單好上手

由法國研發團隊打造的第三代MetaFly飛行器，捨棄了第二代的app操作模式，改為以直覺式的雙頻搖桿遙控器操控，就算沒有任何操作經驗也能輕鬆上手。遙控器上還配備了MetaFly充電座，將機體插入快充12分鐘即可充飽電力持續航行。

直覺式遙控器，簡單操作好上手。圖／MetaFly提供
直覺式遙控器，簡單操作好上手。圖／MetaFly提供

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