幻境中的奇蹟絕景 伯爵鑠金之旅再啟 年產個位數極罕22克拉哥倫比亞祖母綠 美艷壓陣
伯爵去年曾帶來「Golden Oasis 鑠金之旅」的頂級珠寶展覽，今日再度以「光之嬉戲」（Play of Lights）、「漠地之泉」（Desert Minerals）、「原生之花」（Native Bloom）三大主題，一口氣集結近130件頂級珠寶腕表作品，囊括祖母綠、紅寶石、藍寶石與黃鑽，同時祖母綠皆產自哥倫比亞，而黃鑽皆為豔彩（Fancy Vivid Yellow）等級，總值破新台幣12億，也為這趟耀眼的鑠金之旅，豪奢再啟程。
價值高達1億1400萬的「綠洲秘境」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊是為本次最高單價之作，作品捕捉了綠洲中的曼妙夜景：月光灑落在棕梠葉上時的銀白雪亮，被以梯形或明亮式切割鋪排的耀眼白鑽所還原，並烘托上重達22.06克拉的哥倫比亞祖母綠主石。根據伯爵表示，由於每年產自哥倫比亞的祖母綠，僅會有一至兩顆為20克拉，因此顯得本件作品的彌足珍貴。同時項鍊更可變化有五種不同穿戴方式。收藏、實搭性強。
「光之嬉戲」（Play of Lights）系列中的「夕暉之彩」與「漠地日虹」等珠寶作品則從日照中的日虹現象汲取靈感再結合「宮廷式雕刻」（Palace Décor），將太陽由而外的迷人光暈，以紅寶石、尖晶石、鑽石與18K玫瑰金，同時呈現色澤與線條的對稱與和諧；而「鑽石面紗」藍寶石頂級珠寶項鍊與戒指的成色都為深邃迷人的皇家藍（Royal Blue）等級，並由非營利組織瑞士珠寶研究院頒發予SSEF證書。
不容錯過的還有一枚Rose Extraordinaire鑽石胸針，結合寶石與琺瑯工藝的這枚珠寶，以伯爵自家傳人研發的Piaget Rose為靈感，並將常用於高級腕表的內填琺瑯工藝（Champlevé enamel）結合於胸針之上。寶石鑲嵌與琺瑯工序共長達100小時，並鑲嵌一顆明亮形切割E-V.V.S.1美鑽，讓紅色琺瑯的溫婉古典與鑽石的璀璨明亮，相映生輝。
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