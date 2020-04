幻境中的奇蹟絕景 伯爵鑠金之旅再啟 年產個位數極罕22克拉哥倫比亞祖母綠 美艷壓陣

伯爵去年曾帶來「Golden Oasis 鑠金之旅」的頂級珠寶展覽,今日再度以「光之嬉戲」(Play of Lights)、「漠地之泉」(Desert Minerals)、「原生之花」(Native Bloom)三大主題,一口氣集結近130件頂級珠寶腕表作品,囊括祖母綠、紅寶石、藍寶石與黃鑽,同時祖母綠皆產自哥倫比亞,而黃鑽皆為豔彩(Fancy Vivid Yellow)等級,總值破新台幣12億,也為這趟耀眼的鑠金之旅,豪奢再啟程。

價值高達1億1400萬的「綠洲秘境」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊是為本次最高單價之作,作品捕捉了綠洲中的曼妙夜景:月光灑落在棕梠葉上時的銀白雪亮,被以梯形或明亮式切割鋪排的耀眼白鑽所還原,並烘托上重達22.06克拉的哥倫比亞祖母綠主石。根據伯爵表示,由於每年產自哥倫比亞的祖母綠,僅會有一至兩顆為20克拉,因此顯得本件作品的彌足珍貴。同時項鍊更可變化有五種不同穿戴方式。收藏、實搭性強。

「光之嬉戲」(Play of Lights)系列中的「夕暉之彩」與「漠地日虹」等珠寶作品則從日照中的日虹現象汲取靈感再結合「宮廷式雕刻」(Palace Décor),將太陽由而外的迷人光暈,以紅寶石、尖晶石、鑽石與18K玫瑰金,同時呈現色澤與線條的對稱與和諧;而「鑽石面紗」藍寶石頂級珠寶項鍊與戒指的成色都為深邃迷人的皇家藍(Royal Blue)等級,並由非營利組織瑞士珠寶研究院頒發予SSEF證書。