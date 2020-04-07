聽新聞
test
0:00 / 0:00
一盒有5支人氣色唇膏 TOM FORD迷你限量組超划算登場！
近幾年流行迷你包款，可是女生光是一個化妝包裡要帶的東西就非常多，這時候恨不得把化妝品的體積都縮小。TOM FORD今年母親節檔期推出一組唇膏組，就是把明星商品黑管唇膏變成迷你版的限量「設計師唇膏明星迷你組」，一次5種熱賣色、2種質地，帶出門完全不占空間，超級貼心！
TOM FORD的設計師唇膏擁有黑管金邊外型，俐落奢華，一直是旗下明星商品。這次母親節品牌特別精選5種人氣顏色的水潤、微霧兩種質地，包含#03 CASABLANCA最美豆沙色、女神紅唇#16 SCARLET ROUGE史嘉蕾紅等，推出史上首次打造的「設計師唇膏明星迷你組」，尺寸小巧攜帶方便，就算一次帶兩支出門都不怕太累贅，可以隨時變換唇色，正好滿足大部分女性求新求變的唇膏使用習慣。
除了「設計師唇膏明星迷你組」之外，另外也有兩組「設計師唇膏明星珍藏組」、「設計師巨星唇膏珍藏組」，分別主打三大玫瑰色X 微霧水潤質地與兩大顯白橘調X高訂紅唇，都是唇膏控必珍藏的限量商品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言