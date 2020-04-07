一盒有5支人氣色唇膏 TOM FORD迷你限量組超划算登場！

近幾年流行迷你包款，可是女生光是一個化妝包裡要帶的東西就非常多，這時候恨不得把化妝品的體積都縮小。TOM FORD今年母親節檔期推出一組唇膏組，就是把明星商品黑管唇膏變成迷你版的限量「設計師唇膏明星迷你組」，一次5種熱賣色、2種質地，帶出門完全不占空間，超級貼心！

TOM FORD的設計師唇膏擁有黑管金邊外型，俐落奢華，一直是旗下明星商品。這次母親節品牌特別精選5種人氣顏色的水潤、微霧兩種質地，包含#03 CASABLANCA最美豆沙色、女神紅唇#16 SCARLET ROUGE史嘉蕾紅等，推出史上首次打造的「設計師唇膏明星迷你組」，尺寸小巧攜帶方便，就算一次帶兩支出門都不怕太累贅，可以隨時變換唇色，正好滿足大部分女性求新求變的唇膏使用習慣。