170個店家聯手！Buffet、火鍋、星級料理都能帶著走

新冠肺炎疫情延燒，改變不少人的生活方式，也讓外帶餐點需求大增。為因應當前疫情，全球旅遊體驗預訂平台KLOOK首度攜手170間美食餐廳推出上百種餐點外帶服務，包括星級飯店、吃到飽餐廳、火鍋、下午茶和健康料理等選擇；KLOOK並依據餐廳所在地區分類，用戶可依生活圈和交通路線選擇最速配的外帶店家，此外，還有「線上預約時段、到店快速取餐」功能，讓取餐方式更多元有效率。

KLOOK與170間餐廳聯手推出的上百種外帶餐點，包括台北寒舍艾美酒店寒舍食譜的米其林餐盤美食、台北福華飯店珍珠坊的粵式或廣式點心餐盒、滿堂紅頂極麻辣鴛鴦火鍋多人組合套餐等；甚至連吃到飽餐廳「饗食天堂」也推出外帶專屬、三主菜五配菜300元不到的個人餐盒，以及不到千元的多人享用歡樂分饗自由配等。

即日起KLOOK也祭出「星級料理」外帶美食優惠活動，其中，「寒舍食譜」米其林餐盤美食、「台北美福大飯店」晴山日本料理個人餐盒等星級料理可享55折起優惠；「飯BAR Station」更推出KLOOK獨家套餐，雙人套餐原價近1,500元，透過KLOOK預訂外帶一千元有找，現省500元；「台北福華飯店珍珠坊」經典的奶黃流沙包以及玫瑰油雞和蜜汁叉燒雙拼，只能透過KLOOK預訂獨家份量外帶。