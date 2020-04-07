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170個店家聯手！Buffet、火鍋、星級料理都能帶著走
新冠肺炎疫情延燒，改變不少人的生活方式，也讓外帶餐點需求大增。為因應當前疫情，全球旅遊體驗預訂平台KLOOK首度攜手170間美食餐廳推出上百種餐點外帶服務，包括星級飯店、吃到飽餐廳、火鍋、下午茶和健康料理等選擇；KLOOK並依據餐廳所在地區分類，用戶可依生活圈和交通路線選擇最速配的外帶店家，此外，還有「線上預約時段、到店快速取餐」功能，讓取餐方式更多元有效率。
KLOOK與170間餐廳聯手推出的上百種外帶餐點，包括台北寒舍艾美酒店寒舍食譜的米其林餐盤美食、台北福華飯店珍珠坊的粵式或廣式點心餐盒、滿堂紅頂極麻辣鴛鴦火鍋多人組合套餐等；甚至連吃到飽餐廳「饗食天堂」也推出外帶專屬、三主菜五配菜300元不到的個人餐盒，以及不到千元的多人享用歡樂分饗自由配等。
即日起KLOOK也祭出「星級料理」外帶美食優惠活動，其中，「寒舍食譜」米其林餐盤美食、「台北美福大飯店」晴山日本料理個人餐盒等星級料理可享55折起優惠；「飯BAR Station」更推出KLOOK獨家套餐，雙人套餐原價近1,500元，透過KLOOK預訂外帶一千元有找，現省500元；「台北福華飯店珍珠坊」經典的奶黃流沙包以及玫瑰油雞和蜜汁叉燒雙拼，只能透過KLOOK預訂獨家份量外帶。
不僅如此，火鍋也可以外帶回家慢慢煮慢慢吃，透過KLOOK預訂「滿堂紅頂極麻辣鴛鴦火鍋」的牛牛組合或豬豬組合外帶套餐，除了麻辣鍋底外，還有牛小排或梅花豬、滷味、時蔬、手工丸餃等搭配，兩到三人份最多998元。同時也能預定東區熱門下午茶餐廳Dazzling Cafe Badass Babes Club餐點，包括經典蜜糖吐司、奶油白鬍子鐵觀音等；捷運東門站的「思慕昔」（永康街芒果冰）則採線上預訂、直接到店兌換，也十分便利。
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