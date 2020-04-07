米蘭選品店10 Corso Como快閃台北 但紐約近8百坪店鋪不敵疫情熄燈了

來自米蘭的選品店10 Corso Como近期由微風精品引進，在微風南山開設快閃店，推出一系列生活小物；10 Corso Como也在４月初宣布了令人感傷的消息，即開幕不到一年半的10 Corso Como紐約旗艦店，在新冠病毒嚴峻的疫情影響下，於日前黯然收攤。

這次開設在微風南山的10 Corso Como快閃店以「防疫生活選物」為主打，朝向在家好好生活、鄰近購物等取向推出雨傘、休閒鞋、保溫瓶、束口袋、購物袋、漁夫帽等等，以及和MELISSA合作的瑜伽墊，除了以10 Corso Como品牌黑白Logo設計的印花單品之外，多半是和Birkenstock、New Era Animalier、SUPERGA、K-WAY等品牌的聯名合作，提供運動、放鬆休息等日常用品，而10 Corso Como自有的可愛微笑圖案，也帶來舒壓好心情。快閃店將自即日起開設至6月30日止。