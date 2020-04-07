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米蘭選品店10 Corso Como快閃台北 但紐約近8百坪店鋪不敵疫情熄燈了
來自米蘭的選品店10 Corso Como近期由微風精品引進，在微風南山開設快閃店，推出一系列生活小物；10 Corso Como也在４月初宣布了令人感傷的消息，即開幕不到一年半的10 Corso Como紐約旗艦店，在新冠病毒嚴峻的疫情影響下，於日前黯然收攤。
這次開設在微風南山的10 Corso Como快閃店以「防疫生活選物」為主打，朝向在家好好生活、鄰近購物等取向推出雨傘、休閒鞋、保溫瓶、束口袋、購物袋、漁夫帽等等，以及和MELISSA合作的瑜伽墊，除了以10 Corso Como品牌黑白Logo設計的印花單品之外，多半是和Birkenstock、New Era Animalier、SUPERGA、K-WAY等品牌的聯名合作，提供運動、放鬆休息等日常用品，而10 Corso Como自有的可愛微笑圖案，也帶來舒壓好心情。快閃店將自即日起開設至6月30日止。
而2018年9月6日在紐約正式開幕的10 Corso Como專門店，總面積787坪，不到一年半的時間，就在4月初宣佈受到紐約疫情嚴重的影響而停止營業，10 Corso Como創辦人Carla Sozzani表示，這並非容易的決定，但眼下情況無法再營運下去，很遺憾但必須要和紐約說再見。紐約10 Corso Como坐落在曼哈頓海港區的富爾頓市集大樓（Fulton Street Market Building），為紐約首家旗艦店，占地廣袤且有藝文展覽空間，是相當舒適自在的購物環境，而今面臨疫情考驗收掉店鋪，令時尚、香氛、藝術愛好者甚為感傷。
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