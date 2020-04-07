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麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜了！防疫在家也能吃早餐

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞的豬肉滿福堡加蛋，乃是店內早餐的人氣產品之一。圖／取自McDonald's UK推特
麥當勞的豬肉滿福堡加蛋，乃是店內早餐的人氣產品之一。圖／取自McDonald's UK推特

喜歡去麥當勞吃早餐，卻又擔心疫情的民眾，不妨自己動手做看看！英國麥當勞為讓防疫民眾在家也能品嚐麥當勞早餐，近期於臉書與推特上，公佈招牌餐點「豬肉滿福堡加蛋」的食譜，輕鬆重現經典滋味。

根據此份食譜，民眾需要準備「一份英式瑪芬、75公克的香腸肉、雞單、美式起司片」等基礎材料，還可準備馬鈴薯當作配菜。另外也要準備平底鍋、煎蛋模具等廚房用具。

調理時，先將英式瑪芬烤至金黃色，再將香腸肉以少許的鹽巴、胡椒調味，並且揉成肉球。再將肉球壓扁，下鍋將每面煎6～7分鐘（依肉質而定）。另將煎蛋模具內側抹一點油後，放上平底鍋，並加入一點點剛好可沸騰的水，接著打蛋至模具內，煎2～3分鐘。最後將起司片、肉餅與煎蛋舖上英式瑪芬，即可完成自製版的「豬肉滿福堡加蛋」。除此之外，也可將馬鈴薯置於碗中，混合雞蛋並以鹽巴、胡椒調味，在鍋內煎至兩面金黃即可作為配料。

此份食譜公佈後，已經引起網路上的熱烈討論。英國麥當勞發言人受訪時也表示，雖不敢保證自製的豬肉滿福堡加蛋能像店內的一樣美味，但至少能在防疫期間滿足一下民眾的味蕾。

英國麥當勞近期公佈豬肉滿福堡加蛋的食譜。圖／取自McDonald's UK推特
英國麥當勞近期公佈豬肉滿福堡加蛋的食譜。圖／取自McDonald's UK推特

麥當勞 食譜 英國

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