聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜了！防疫在家也能吃早餐
喜歡去麥當勞吃早餐，卻又擔心疫情的民眾，不妨自己動手做看看！英國麥當勞為讓防疫民眾在家也能品嚐麥當勞早餐，近期於臉書與推特上，公佈招牌餐點「豬肉滿福堡加蛋」的食譜，輕鬆重現經典滋味。
根據此份食譜，民眾需要準備「一份英式瑪芬、75公克的香腸肉、雞單、美式起司片」等基礎材料，還可準備馬鈴薯當作配菜。另外也要準備平底鍋、煎蛋模具等廚房用具。
調理時，先將英式瑪芬烤至金黃色，再將香腸肉以少許的鹽巴、胡椒調味，並且揉成肉球。再將肉球壓扁，下鍋將每面煎6～7分鐘（依肉質而定）。另將煎蛋模具內側抹一點油後，放上平底鍋，並加入一點點剛好可沸騰的水，接著打蛋至模具內，煎2～3分鐘。最後將起司片、肉餅與煎蛋舖上英式瑪芬，即可完成自製版的「豬肉滿福堡加蛋」。除此之外，也可將馬鈴薯置於碗中，混合雞蛋並以鹽巴、胡椒調味，在鍋內煎至兩面金黃即可作為配料。
此份食譜公佈後，已經引起網路上的熱烈討論。英國麥當勞發言人受訪時也表示，雖不敢保證自製的豬肉滿福堡加蛋能像店內的一樣美味，但至少能在防疫期間滿足一下民眾的味蕾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言