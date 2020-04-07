卡地亞Maillon de Cartier扭轉時間 幾何美學再昇華

裝飾藝術大師卡地亞，在腕表美學上最新的突破？卡地亞發表了2020的第一款全新創作Maillon de Cartier，腕表巧玩幾何線條：長方形鍊節、六角形表盤、斜面表耳，重新鋪排的豐實表鍊鍊節，循一定的角度排列，整體結構別緻，配戴起來有種獨特的視覺律動感，令人玩味。曾經演繹過Clash de Cartier系列珠寶雙面性格的英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario）更在形象短片中演出，以扭轉空間創造力改變既定的視覺期待值，表達出腕表大膽創新的設計特色。

「我們希望製作出凹凸有致的表鍊，並透過腕表設計而超越結構。箇中情感透過律動和張力而流露。」卡地亞鐘表創意總監Marie-Laure Cérède表示，全新的Maillon de Cartier系列腕表是Cartier製表工作坊最新創作，並不因循既有的骨董作品，而是從品牌的DNA出發，大膽發揮創意整合表殼與表鍊。表殼的六角形狀其實是表鍊線條延伸而成的，視覺上呈現扭轉感，外觀上更將螺絲和摺疊表扣等都隱藏起來，使整體結構融入幾何美學。目前推出黃K金、玫瑰金表圈鑲鑽、白K金表圈鑲鑽、玫瑰金表圈鍊帶鑲鑽、白K金表圈鍊帶鑲鑽等不同款式。限量的黑色表盤的黃K金鑲鑽與裝飾沙弗萊石與鑽石作品，預計9月上市。 卡地亞全新創作Maillon de Cartier巧妙營造視覺扭轉之感。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石、沙弗萊石和真漆，編號限量發售20只，349萬元，預計於9月上市。圖／卡地亞提供 卡地亞全新創作Maillon de Cartier巧妙營造視覺扭轉之感。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier黃K金腕表，77萬5,000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌487顆圓形明亮式切割鑽石，368萬元。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier鑽表，玫瑰K金鑲嵌25顆圓形明亮式切割鑽石，95萬5,000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier鑽表，玫瑰K金鑲嵌401顆圓形明亮式切割鑽石，331萬元。圖／卡地亞提供 卡地亞全新創作Maillon de Cartier，從表鍊線條延伸出六角形的表殼造型。圖／卡地亞提供 卡地亞發表2020的第一款全新創作Maillon de Cartier。圖／卡地亞提供 卡地亞發表2020的第一款全新創作Maillon de Cartier。圖／卡地亞提供 卡地亞Maillon de Cartier鑽表，黃K金鑲嵌487顆圓形明亮式切割鑽石，鍊帶側邊與表盤裝飾黑色真漆，編號限量發售50只，368萬元，預計於9月上市。圖／卡地亞提供