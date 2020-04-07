快訊

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖付三張支票繳清了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡地亞Maillon de Cartier扭轉時間 幾何美學再昇華

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌25顆圓形明亮式切割鑽石，103萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌25顆圓形明亮式切割鑽石，103萬元。圖／卡地亞提供

裝飾藝術大師卡地亞，在腕表美學上最新的突破？卡地亞發表了2020的第一款全新創作Maillon de Cartier，腕表巧玩幾何線條：長方形鍊節、六角形表盤、斜面表耳，重新鋪排的豐實表鍊鍊節，循一定的角度排列，整體結構別緻，配戴起來有種獨特的視覺律動感，令人玩味。曾經演繹過Clash de Cartier系列珠寶雙面性格的英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario）更在形象短片中演出，以扭轉空間創造力改變既定的視覺期待值，表達出腕表大膽創新的設計特色。

「我們希望製作出凹凸有致的表鍊，並透過腕表設計而超越結構。箇中情感透過律動和張力而流露。」卡地亞鐘表創意總監Marie-Laure Cérède表示，全新的Maillon de Cartier系列腕表是Cartier製表工作坊最新創作，並不因循既有的骨董作品，而是從品牌的DNA出發，大膽發揮創意整合表殼與表鍊。表殼的六角形狀其實是表鍊線條延伸而成的，視覺上呈現扭轉感，外觀上更將螺絲和摺疊表扣等都隱藏起來，使整體結構融入幾何美學。目前推出黃K金、玫瑰金表圈鑲鑽、白K金表圈鑲鑽、玫瑰金表圈鍊帶鑲鑽、白K金表圈鍊帶鑲鑽等不同款式。限量的黑色表盤的黃K金鑲鑽與裝飾沙弗萊石與鑽石作品，預計9月上市。

卡地亞全新創作Maillon de Cartier巧妙營造視覺扭轉之感。圖／卡地亞提供
卡地亞全新創作Maillon de Cartier巧妙營造視覺扭轉之感。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石、沙弗萊石和真漆，編號限量發售20只，349萬元，預計於9月上市。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石、沙弗萊石和真漆，編號限量發售20只，349萬元，預計於9月上市。圖／卡地亞提供
卡地亞全新創作Maillon de Cartier巧妙營造視覺扭轉之感。圖／卡地亞提供
卡地亞全新創作Maillon de Cartier巧妙營造視覺扭轉之感。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier黃K金腕表，77萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier黃K金腕表，77萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌487顆圓形明亮式切割鑽石，368萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，白K金鑲嵌487顆圓形明亮式切割鑽石，368萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，玫瑰K金鑲嵌25顆圓形明亮式切割鑽石，95萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，玫瑰K金鑲嵌25顆圓形明亮式切割鑽石，95萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，玫瑰K金鑲嵌401顆圓形明亮式切割鑽石，331萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，玫瑰K金鑲嵌401顆圓形明亮式切割鑽石，331萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞全新創作Maillon de Cartier，從表鍊線條延伸出六角形的表殼造型。圖／卡地亞提供
卡地亞全新創作Maillon de Cartier，從表鍊線條延伸出六角形的表殼造型。圖／卡地亞提供
卡地亞發表2020的第一款全新創作Maillon de Cartier。圖／卡地亞提供
卡地亞發表2020的第一款全新創作Maillon de Cartier。圖／卡地亞提供
卡地亞發表2020的第一款全新創作Maillon de Cartier。圖／卡地亞提供
卡地亞發表2020的第一款全新創作Maillon de Cartier。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，黃K金鑲嵌487顆圓形明亮式切割鑽石，鍊帶側邊與表盤裝飾黑色真漆，編號限量發售50只，368萬元，預計於9月上市。圖／卡地亞提供
卡地亞Maillon de Cartier鑽表，黃K金鑲嵌487顆圓形明亮式切割鑽石，鍊帶側邊與表盤裝飾黑色真漆，編號限量發售50只，368萬元，預計於9月上市。圖／卡地亞提供

腕表

延伸閱讀

曾士昕／東洋製表的逆襲

黑色就是潮 IWC與CORUM為艱困時刻點燈也指路

夜光塗料加持變身黑白郎君 Roger Dubuis超限量新表 夜光太迷幻

網購找便宜 BALL推海陸特戰隊手表 官網預購七五折

相關新聞

米蘭選品店10 Corso Como快閃台北 但紐約近8百坪店鋪不敵疫情熄燈了

來自米蘭的選品店10 Corso Como近期由微風精品引進，在微風南山開設快閃店，推出一系列生活小物；10 Corso...

麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜了！防疫在家也能吃早餐

喜歡去麥當勞吃早餐，卻又擔心疫情的民眾，不妨自己動手做看看！英國麥當勞為讓防疫民眾在家也能品嚐麥當勞早餐，近期於臉書與推...

Uber Eats選LINE Pay付 省海外手續費再享最高18％回饋

疫情持續升溫，美食外送平台紛推無現金支付、零接觸服務，提升外送員與消費者的健康安全保障。

「戽斗星球雪糕、井村屋銅鑼燒冰淇淋卷」吃起來！全家便利商店日韓視覺系、點心系新冰報到

雖然今年清明過後天氣仍涼，但超商新款冰品上架的腳步可絲毫不停歇，全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波推出近20款日、...

卡地亞Maillon de Cartier扭轉時間 幾何美學再昇華

裝飾藝術大師卡地亞，在腕表美學上最新的突破？卡地亞發表了2020的第一款全新創作Maillon de Cartier，腕...

復古粉圓冰、日本甘酒特調！萬波、拾糀商號帶來新滋味

「萬波島嶼紅茶」自即日起以傳統攤車販售的粉圓冰為概念，新推出「素美婷粉圓冰」系列，共有3種不同的組合口味；另外全台首間以...

人間最美防疫物資！Jo Malone捐贈乾洗手外型超有氣質

為了對抗新冠肺炎，全球美妝業者動起來，雅詩蘭黛集團旗下的Jo Malone London，也投入生產酒精乾洗手，日前也曝...

U值媒／有形控制叫折磨 無形壓迫是恐懼

這幾年的電影市場，吹起了一股打團體戰的宇宙風，不論是箇中翹楚的漫威宇宙，抑或是DC宇宙、玩命關頭宇宙、厲陰宅宇宙等，普遍都有亮眼不錯的票房成績，於是在2013年，環球影業也決定不落人後，將過往表現不俗的怪物電影來個盤整集結，組成一個闇黑宇宙，所召喚出的妖魔鬼怪，像是木乃伊、吸血鬼、狼人、隱形人、科學怪人還有他的新娘，並且野心勃勃的找來幾位一線大牌領銜演出。只是沒想到打頭陣的阿湯哥（Tom Cruise），完全就是把新版的《神鬼傳奇》，當做《不可能任務》來演，儘管阿湯哥手刀狂奔賣力依舊，無奈票房和口碑就像是片中的無重力墜機，不只是直線墜落的一蹶不振，幾乎成了阿湯哥近年作品最失敗的異常慘烈，原本要接棒的《科學怪人的新娘》，卻因為安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）檔期喬不攏，而導致電影無限期擱置，緊接著強尼戴普（Johnny Depp）也退出《隱形人》的製作計劃，屋漏偏逢連夜雨的闇黑宇宙，還沒成形就已先面臨無疾而終的悲慘命運。

影/對抗疫情 台中兩老字號餐廳提早推出母親節專案

防疫期間餐廳都在苦撐，但為迎接母親來臨，台中市兩家以燒鵝和海鮮聞名的餐廳已搶先推出優惠方案，不但價格實惠，外帶和及早預訂...

有「被求婚」的感覺 温貞菱披婚紗仙氣炸裂！

為許多名人打理典禮紅毯、婚禮禮服的台灣林莉婚紗LinLi Boutique，創立三十年首度推出由女星入鏡的品牌形象照，找...

新夯飲品！氣泡水「自帶茶香」 蔥餅牛軋糖「用喝的」

氣泡水「自帶茶香」、蔥餅牛軋糖「用喝的」，菜市場的古早味粉圓冰，也可以「喝起來」？這些創新飲品，即起走入你我生活中。

賀！2020年世界威士忌大賽 OMAR奪兩項分類冠軍

2020年世界威士忌大賽(WWA)結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌再度獲獎，共有兩項酒款榮獲分類冠軍（Ca...

熱門新聞

口罩寄給海外親人申請網址公布 兩個月可寄30片

口罩本周開放寄給國外親友 經濟部教你怎麼寄

吃維力炸醬麵底部戳4洞倒湯燙到手 網教1神方法

獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4／16停業2個月

老實男交女友4年負債31萬仍分！同事不捨：嫁給他會很幸福

新冠肺炎致觀光客減少 上千水母浮出巴拉望島成「番茄海」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。