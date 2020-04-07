「戽斗星球雪糕、井村屋銅鑼燒冰淇淋卷」吃起來！全家便利商店日韓視覺系、點心系新冰報到

雖然今年清明過後天氣仍涼，但超商新款冰品上架的腳步可絲毫不停歇，全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波推出近20款日、韓特色新冰，其中笑是戽斗星球聯名的造型冰品、獨家上市的井村屋銅鑼燒冰淇淋卷都值得一嘗，4月8日至5月5日購買指定進口冰品可享2件85折。此外，全家便利商店繼獨家推出網路熱議的草莓可口可樂之後，再次獨家上市可口可樂蘋果口味，售價29元，全台門市皆有販售。

全家便利商店與戽斗星球獨家合作推出2款超吸睛特色冰品，將高人氣的戽斗獅、戽斗北極熊製成3D造型冰品，戽斗獅為芒果口味，戽斗北極熊是香甜的烤布蕾口味，2款售價皆為79元，4月8日至5月5日購買指定冰品即可加價59元購買戽斗星球造型冰一支。

獨家冰品還包括井村屋銅鑼燒冰淇淋卷，以經典紅豆泥銅鑼燒搭上有香草籽的北海道香草冰淇淋，是充滿日式質感的冰品，售價59元；兩款獨家的31冰淇淋分別為內含新鮮草莓果肉的十足草莓口味、跳跳糖混搭薄荷與巧克力的跳跳糖口味，售價皆為120元。

另外像是起司奶油冰淇淋搭配肉桂風味全麥餅乾的起司蛋糕冰淇淋，宇治抹茶冰淇淋搭配紅豆泥與麻糬的抹茶麻糬冰淇淋、濃郁黑糖搭配韓國Q彈年糕的黑糖麻糬冰淇淋、清甜果香的富士蘋果雪糕與王林蘋果雪糕，都是冰品控不能錯過的好滋味。

全家便利商店還推出以茶類為主題的好茶季商品貨架，除了有茶飲折扣之外，同時端出飲料、餅乾、零食、巧克力等共35項商品，4月8日至5月5日指定茶飲料、沖調飲品同品牌同價位可享第2件6折，另針對會員推出茶飲優惠輪盤，不需點數即可每日玩2次，可享省10元、省15元、免費喝等優惠，中獎率100%。