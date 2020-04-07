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「戽斗星球雪糕、井村屋銅鑼燒冰淇淋卷」吃起來！全家便利商店日韓視覺系、點心系新冰報到

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與戽斗星球獨家合作推出2款超吸睛特色冰品，將高人氣的戽斗獅、戽斗北極熊製成3D造型冰品。記者陳立儀／攝影
全家便利商店與戽斗星球獨家合作推出2款超吸睛特色冰品，將高人氣的戽斗獅、戽斗北極熊製成3D造型冰品。記者陳立儀／攝影

雖然今年清明過後天氣仍涼，但超商新款冰品上架的腳步可絲毫不停歇，全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波推出近20款日、韓特色新冰，其中笑是戽斗星球聯名的造型冰品、獨家上市的井村屋銅鑼燒冰淇淋卷都值得一嘗，4月8日至5月5日購買指定進口冰品可享2件85折。此外，全家便利商店繼獨家推出網路熱議的草莓可口可樂之後，再次獨家上市可口可樂蘋果口味，售價29元，全台門市皆有販售。

全家便利商店與戽斗星球獨家合作推出2款超吸睛特色冰品，將高人氣的戽斗獅、戽斗北極熊製成3D造型冰品，戽斗獅為芒果口味，戽斗北極熊是香甜的烤布蕾口味，2款售價皆為79元，4月8日至5月5日購買指定冰品即可加價59元購買戽斗星球造型冰一支。

獨家冰品還包括井村屋銅鑼燒冰淇淋卷，以經典紅豆泥銅鑼燒搭上有香草籽的北海道香草冰淇淋，是充滿日式質感的冰品，售價59元；兩款獨家的31冰淇淋分別為內含新鮮草莓果肉的十足草莓口味、跳跳糖混搭薄荷與巧克力的跳跳糖口味，售價皆為120元。

另外像是起司奶油冰淇淋搭配肉桂風味全麥餅乾的起司蛋糕冰淇淋，宇治抹茶冰淇淋搭配紅豆泥與麻糬的抹茶麻糬冰淇淋、濃郁黑糖搭配韓國Q彈年糕的黑糖麻糬冰淇淋、清甜果香的富士蘋果雪糕與王林蘋果雪糕，都是冰品控不能錯過的好滋味。

全家便利商店還推出以茶類為主題的好茶季商品貨架，除了有茶飲折扣之外，同時端出飲料、餅乾、零食、巧克力等共35項商品，4月8日至5月5日指定茶飲料、沖調飲品同品牌同價位可享第2件6折，另針對會員推出茶飲優惠輪盤，不需點數即可每日玩2次，可享省10元、省15元、免費喝等優惠，中獎率100%。

除了吃吃喝喝，全家便利商店也再度與鎮瀾宮合作推出祈福刮刮卡，共有享平安、添福澤、增體健、抽好運等四重中獎區，每張100元，只要刮開「享平安」區即可獲得餅乾、零食、夾心土司百元等值或以上商品；「添福澤」區可獲得中杯熱／冰美式咖啡、鹼性離子水、小分子氣泡水等買1送1折價券；「增體健」區張張有獎，可刮出6元、8元、66元、88元、168元等全家祈福購物金；「抽好運」則是將刮出的序號上網登錄，有機會抽中66萬元祈福金（1名）、6萬元祈福金（6名）。

31冰淇淋跳跳糖口味，售價120元。圖／全家便利商店提供
31冰淇淋跳跳糖口味，售價120元。圖／全家便利商店提供
起司蛋糕冰淇淋除了以起司奶油冰淇淋搭配法國起司醬，底層還有檸檬及肉桂風味的全麥餅乾。記者陳立儀／攝影
起司蛋糕冰淇淋除了以起司奶油冰淇淋搭配法國起司醬，底層還有檸檬及肉桂風味的全麥餅乾。記者陳立儀／攝影
王林蘋果雪糕，售價49元。圖／全家便利商店提供
王林蘋果雪糕，售價49元。圖／全家便利商店提供
戽斗星球烤布蕾雪糕，售價79元。圖／全家便利商店提供
戽斗星球烤布蕾雪糕，售價79元。圖／全家便利商店提供
抹茶麻糬冰淇淋吃得到紅豆泥與Q彈麻糬。記者陳立儀／攝影
抹茶麻糬冰淇淋吃得到紅豆泥與Q彈麻糬。記者陳立儀／攝影
抹茶麻糬冰淇淋，售價59元。圖／全家便利商店提供
抹茶麻糬冰淇淋，售價59元。圖／全家便利商店提供
銅鑼燒冰淇淋卷，售價59元。圖／全家便利商店提供
銅鑼燒冰淇淋卷，售價59元。圖／全家便利商店提供
31冰淇淋十足草莓口味，售價120元。圖／全家便利商店提供
31冰淇淋十足草莓口味，售價120元。圖／全家便利商店提供
戽斗星球芒果雪糕，售價79元。圖／全家便利商店提供
戽斗星球芒果雪糕，售價79元。圖／全家便利商店提供
銅鑼燒冰淇淋卷結合鬆軟日式烘焙點心、濃郁紅豆泥、含有香草籽的北海道香草冰淇淋。記者陳立儀／攝影
銅鑼燒冰淇淋卷結合鬆軟日式烘焙點心、濃郁紅豆泥、含有香草籽的北海道香草冰淇淋。記者陳立儀／攝影
起司蛋糕冰淇淋，售價89元。圖／全家便利商店提供
起司蛋糕冰淇淋，售價89元。圖／全家便利商店提供
富士蘋果雪糕，售價49元。圖／全家便利商店提供
富士蘋果雪糕，售價49元。圖／全家便利商店提供
黑糖麻糬冰淇淋以濃郁黑糖搭上奶香十足的冰淇淋、有嚼勁的韓國年糕。記者陳立儀／攝影
黑糖麻糬冰淇淋以濃郁黑糖搭上奶香十足的冰淇淋、有嚼勁的韓國年糕。記者陳立儀／攝影
可口可樂蘋果風味，售價29元，4月8日至5月5日加10元多一件。記者陳立儀／攝影
可口可樂蘋果風味，售價29元，4月8日至5月5日加10元多一件。記者陳立儀／攝影
全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波端出近20款日、韓特色新冰。記者陳立儀／攝影
全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波端出近20款日、韓特色新冰。記者陳立儀／攝影
黑糖麻糬冰淇淋，售價79元。圖／全家便利商店提供
黑糖麻糬冰淇淋，售價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波端出近20款日、韓特色新冰。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月8日起發動冰品聯促，首波端出近20款日、韓特色新冰。圖／全家便利商店提供

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