Uber Eats選LINE Pay付 省海外手續費再享最高18％回饋

疫情持續升溫，美食外送平台紛推無現金支付、零接觸服務，提升外送員與消費者的健康安全保障。

Uber Eats App宣布正式導入LINE Pay支付服務，免除了以往使用信用卡結帳須額外負擔約1.5%海外交易手續費的額外負擔，更推出多重優惠，活動期間內最高可享18%點數回饋，除了LINE POINTS點數可用於超多通路、1點等於現金1元，獲得的Uber點數更可通用於Uber Eats及Uber App雙平台，讓消費者荷包省得更有感。