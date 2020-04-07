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Uber Eats選LINE Pay付 省海外手續費再享最高18％回饋
疫情持續升溫，美食外送平台紛推無現金支付、零接觸服務，提升外送員與消費者的健康安全保障。
Uber Eats App宣布正式導入LINE Pay支付服務，免除了以往使用信用卡結帳須額外負擔約1.5%海外交易手續費的額外負擔，更推出多重優惠，活動期間內最高可享18%點數回饋，除了LINE POINTS點數可用於超多通路、1點等於現金1元，獲得的Uber點數更可通用於Uber Eats及Uber App雙平台，讓消費者荷包省得更有感。
為慶祝Uber Eats與LINE Pay合作，即日起自5月5日止，Uber Eats新用戶輸入「LINEPay」優惠碼，首次消費即可獲2次價值100元的優惠折抵；既有用戶消費滿299元並選擇LINE Pay付款，即可獲得LINE POINTS 10%點數回饋，另得Uber點數10點，等同再享3%回饋，若綁定中國信託LINE Pay信用卡、LINE Pay簽帳金融卡，或富邦J卡付款，再獲額外加碼的5%回饋，總計最高可享18%回饋。另外，體恤辛苦的上班族，LINE Pay也特別於本週工作日（即日起至4月10日）的午餐時段（11點～14點）推出以LINE Pay結帳單筆消費滿1,000元，即可再享LINE POINTS 5%點數回饋的優惠。
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