復古粉圓冰、日本甘酒特調！萬波、拾糀商號帶來新滋味

「萬波島嶼紅茶」自即日起以傳統攤車販售的粉圓冰為概念，新推出「素美婷粉圓冰」系列，共有3種不同的組合口味；另外全台首間以日本甘酒（甘糀）為調製基礎的「拾糀商號」，也新推出「富士春櫻」與8款旅遊日本的系列新品，還有外帶與醫護人員專屬優惠。

繼2月上市的「雞蛋糕珍珠奶茶」後，萬波島嶼紅茶新推出的「素美婷粉圓冰」系列，共有仙草粉圓冰、愛玉檸檬粉圓冰、牛奶粉圓冰等選擇。素美婷粉圓冰系列，選用具有嚼勁的黃金粉圓與剉冰碎冰，取代傳統粉圓與冰塊，帶來童年的記憶。「仙草粉圓冰」中，加入了招牌嫩仙草與糖水，每杯售價35／45元；「愛玉檸檬粉圓冰」則是將黃金粉圓搭配愛玉與新鮮檸檬，帶來酸甜滋味，每杯55／65元。至於「牛奶粉圓冰」用鮮奶為元素，帶來濃郁的風味，每杯55／65元。

本次的美婷粉圓冰系列，自4月9日於全台門市販售。業者也表示，目前萬波與泰國藝術家 Gongkan 聯名設計杯活動仍在持續進行中，包括素美婷粉圓冰系列的中杯、紅豆粉粿鮮奶、黑糖珍珠鮮奶也都將使用聯名杯。聯名杯活動也預計於5月底結束。

甘酒（甘糀）乃是日本傳統的發酵飲品，由於營養豐富，又被稱為「喝的點滴」。其中又區分為添加酒精的「酒粕甘酒」，以及無酒精的「米麴甘酒」。全台首家標榜以日本甘酒為特調飲品的「拾糀商號」，即日起也以無酒精的甘酒，新推出富士山四季、旅行日本等系列新品，帶來不同的啜飲滋味。

「春櫻富士」選用日本福岡縣的「国菊甘糀」為基底，加入蜜桃寒天凍、蜜桃泡泡，以及甘糀特製而成的甘糀水晶晶球，帶來水蜜桃的風味，再點綴櫻花金粉，浪漫又清新，每杯售價120元，未來還會推出夏綠、秋橘、白冬等不同季節的系列飲品。

拾糀商號並以輕井澤、清里、中目黑、沖繩等8處日本經典景點為概念，將国菊甘糀搭配台灣在地的二吉軒豆乳、台茶18號、慢磨果汁等飲品，以及甘糀雲朵泡泡、甘糀水晶晶球、甘糀布丁等不同的配料，設計出莓果輕井澤、芋泥中目黑、芋泥中目黑、芋奶鎌倉、銀花橫濱、鳳梨沖繩等一系列飲品，每杯售價100元起。