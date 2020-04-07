人間最美防疫物資！Jo Malone捐贈乾洗手外型超有氣質

為了對抗新冠肺炎，全球美妝業者動起來，雅詩蘭黛集團旗下的Jo Malone London，也投入生產酒精乾洗手，日前也曝光成品，有著Jo Malone簡約的外型，條紋設計與淡黃色，據外電報導，還帶有淡淡香氣，讓許多網友大讚「超有氣質」。

Jo Malone為加入對抗新冠肺炎行列，推出「A time for kind hearts」行動，將英國Hampshire的工廠，投入生產含有酒精的乾洗手液，將捐贈給第一線的醫療人員使用，洗手液的造型也曝光，250ml的容量，有著經典透明瓶身、黑色瓶蓋，還有淡黃色澤，造型曝光，讓網友讚賞「人間最美防疫物資」，不過該乾洗手僅供捐贈，並未對外販售。

Jo Malone London目前為雅詩蘭黛集團旗下，據了解，在台灣，Jo Malone預計在2020下半年，回歸台灣雅詩蘭黛集團，不由現行代理商代理，勢必會有一波調整櫃位。