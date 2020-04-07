聽新聞
test
0:00 / 0:00
影/對抗疫情 台中兩老字號餐廳提早推出母親節專案
防疫期間餐廳都在苦撐，但為迎接母親來臨，台中市兩家以燒鵝和海鮮聞名的餐廳已搶先推出優惠方案，不但價格實惠，外帶和及早預訂都還有進一步的優惠。
阿秋大肥鵝餐廳對準母親節，特別推出「美味專案」，5至6人份的幸福團圓餐只要3888元，而且即日起至月底預訂，不但可獲得1000元現金抵用券，這期間外帶自取還可再享9折。
這套幸福團圓餐由主廚精心設計，菜色有阿秋大肥鵝1/4隻、麻油雞米糕、脆皮蔗香豬腳、酸筍蒸石斑和東洋蔘黑蒜燉雞盅，菜色豐富又兼具養生特色。
而且為了防疫需求，阿秋大肥鵝還還撤掉用餐區數張桌子，加大桌間的距離，讓顧客能更放心地享用美食。
另家老字號的台中擔仔麵也推出外賣專案，5菜1湯5500元，若是5月5日前預訂，可享4950元並送一個保溫袋的優惠。
這5菜1湯的菜色有鮮香泰式大草蝦、碧綠干貝燴海參、紅燒虎掌天王菇、浦燒鰻香腸米糕、豆醬慢煨鮮食魚和花膠鮑魚燉烏雞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言