影/對抗疫情 台中兩老字號餐廳提早推出母親節專案

防疫期間餐廳都在苦撐，但為迎接母親來臨，台中市兩家以燒鵝和海鮮聞名的餐廳已搶先推出優惠方案，不但價格實惠，外帶和及早預訂都還有進一步的優惠。

阿秋大肥鵝餐廳對準母親節，特別推出「美味專案」，5至6人份的幸福團圓餐只要3888元，而且即日起至月底預訂，不但可獲得1000元現金抵用券，這期間外帶自取還可再享9折。

這套幸福團圓餐由主廚精心設計，菜色有阿秋大肥鵝1/4隻、麻油雞米糕、脆皮蔗香豬腳、酸筍蒸石斑和東洋蔘黑蒜燉雞盅，菜色豐富又兼具養生特色。

而且為了防疫需求，阿秋大肥鵝還還撤掉用餐區數張桌子，加大桌間的距離，讓顧客能更放心地享用美食。

另家老字號的台中擔仔麵也推出外賣專案，5菜1湯5500元，若是5月5日前預訂，可享4950元並送一個保溫袋的優惠。