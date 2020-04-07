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有「被求婚」的感覺 温貞菱披婚紗仙氣炸裂！

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
温貞菱選擇英倫品牌Galvan London全白流蘇背心搭配同色寬版西裝褲，在律動間大展中性率性。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱選擇英倫品牌Galvan London全白流蘇背心搭配同色寬版西裝褲，在律動間大展中性率性。圖／LinLi Boutique提供

為許多名人打理典禮紅毯、婚禮禮服的台灣林莉婚紗LinLi Boutique，創立三十年首度推出由女星入鏡的品牌形象照，找來演技備受肯定的新生代女星温貞菱擔任主角，呈現出滿滿仙氣又時尚有個性的多種樣貌。

出道以來在戲劇上的亮眼表現讓温貞菱成了時尚寵兒，雜誌、品牌活動邀約不斷。去年以「陽光普照」入圍金馬獎最佳女主角，接下來更主演曹瑞源導演的破億大戲「傀儡花」，之前為戲所需還曬成黑美人讓大家驚豔不已。這次為LinLi Boutique拍攝2020春夏最新形象，是她人生首次穿上婚紗，共換穿兩套最新款高級訂製白紗，以及四套歐美女星最愛的紅毯禮服，也在鏡頭前秀出專業演員轉換自如的神情與姿態。

其中第一套層層壓摺的收腰立體蓬裙白紗，以多層次不同質感的軟硬紗堆疊，裙襬誇張浪漫，這也是LinLi Boutique特別縫製，在拍攝前3天才完工的高訂新款，充滿仙氣。另一套金銀蕾絲白紗全件以手工交錯縫製金色和銀色的蕾絲珠飾，前方深Ｖ剪裁低至肋骨、後方挖背至腰部，非常性感華麗。紅色的西班牙頂級婚紗晚裝品牌Yolancris 2020早秋紅色羽毛修身禮服，簡約的線條呈現體態自然美感，搭配羽毛裝飾隆重的恰到好處。另一件同品牌的蝴蝶節短禮服，立體剪裁版型和復古蕾絲設計則是結合了現代與古典兩種風格。而西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。

目前和男星黃河感情穩定的温貞菱透露，之後如果結婚，會選擇一件像這次拍攝中所嘗試的那種足夠具代表性、識別度的款式，偏好有蕾絲的浪漫款式，不會換穿太多禮服。這次拍攝也讓她有幻想被求婚的感覺，「但對象是我的貓。」

LinLi Boutique自2018年搬遷至仁愛圓環重新開幕，今年屆滿雙週年，也特別在此時推出歡慶活動，即日起至4月30日止，將提供全面8折起的折扣回饋，最高現折三萬元，下訂成功，也將有機會獲得Lady M免費蛋糕和I-Primo 18K金珍珠項鍊等好禮。

Yolancris 2020早秋蝴蝶節短禮服，立體剪裁版型和復古蕾絲設計則是結合了現代與古典兩種風格。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋蝴蝶節短禮服，立體剪裁版型和復古蕾絲設計則是結合了現代與古典兩種風格。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱演繹LinLi Boutique 2020春夏白金系列的金銀蕾絲白紗 (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱演繹LinLi Boutique 2020春夏白金系列的金銀蕾絲白紗 (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。圖／LinLi Boutique提供
西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋紅色羽毛修身禮服，簡約的線條呈現體態自然美感，搭配羽毛裝飾隆重的恰到好處。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋紅色羽毛修身禮服，簡約的線條呈現體態自然美感，搭配羽毛裝飾隆重的恰到好處。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱人生首披婚紗獻給LinLi Boutique (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱人生首披婚紗獻給LinLi Boutique (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。圖／LinLi Boutique提供
西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋蝴蝶節短禮服，立體剪裁版型和復古蕾絲設計則是結合了現代與古典兩種風格。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋蝴蝶節短禮服，立體剪裁版型和復古蕾絲設計則是結合了現代與古典兩種風格。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋紅色羽毛修身禮服，簡約的線條呈現體態自然美感，搭配羽毛裝飾隆重的恰到好處。圖／LinLi Boutique提供
Yolancris 2020早秋紅色羽毛修身禮服，簡約的線條呈現體態自然美感，搭配羽毛裝飾隆重的恰到好處。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱演繹LinLi Boutique 2020春夏白金系列的金銀蕾絲白紗 (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱演繹LinLi Boutique 2020春夏白金系列的金銀蕾絲白紗 (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。圖／LinLi Boutique提供
西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱人生首披婚紗獻給LinLi Boutique (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
温貞菱人生首披婚紗獻給LinLi Boutique (價格未定)。圖／LinLi Boutique提供
層層壓摺的收腰立體蓬裙白紗，以多層次不同質感的軟硬紗堆疊，裙襬誇張浪漫，這也是LinLi Boutique特別縫製，在拍攝前3天才完工的高訂新款，充滿仙氣。圖／LinLi Boutique提供
層層壓摺的收腰立體蓬裙白紗，以多層次不同質感的軟硬紗堆疊，裙襬誇張浪漫，這也是LinLi Boutique特別縫製，在拍攝前3天才完工的高訂新款，充滿仙氣。圖／LinLi Boutique提供

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