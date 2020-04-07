有「被求婚」的感覺 温貞菱披婚紗仙氣炸裂！

為許多名人打理典禮紅毯、婚禮禮服的台灣林莉婚紗LinLi Boutique，創立三十年首度推出由女星入鏡的品牌形象照，找來演技備受肯定的新生代女星温貞菱擔任主角，呈現出滿滿仙氣又時尚有個性的多種樣貌。

出道以來在戲劇上的亮眼表現讓温貞菱成了時尚寵兒，雜誌、品牌活動邀約不斷。去年以「陽光普照」入圍金馬獎最佳女主角，接下來更主演曹瑞源導演的破億大戲「傀儡花」，之前為戲所需還曬成黑美人讓大家驚豔不已。這次為LinLi Boutique拍攝2020春夏最新形象，是她人生首次穿上婚紗，共換穿兩套最新款高級訂製白紗，以及四套歐美女星最愛的紅毯禮服，也在鏡頭前秀出專業演員轉換自如的神情與姿態。

其中第一套層層壓摺的收腰立體蓬裙白紗，以多層次不同質感的軟硬紗堆疊，裙襬誇張浪漫，這也是LinLi Boutique特別縫製，在拍攝前3天才完工的高訂新款，充滿仙氣。另一套金銀蕾絲白紗全件以手工交錯縫製金色和銀色的蕾絲珠飾，前方深Ｖ剪裁低至肋骨、後方挖背至腰部，非常性感華麗。紅色的西班牙頂級婚紗晚裝品牌Yolancris 2020早秋紅色羽毛修身禮服，簡約的線條呈現體態自然美感，搭配羽毛裝飾隆重的恰到好處。另一件同品牌的蝴蝶節短禮服，立體剪裁版型和復古蕾絲設計則是結合了現代與古典兩種風格。而西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，則是温貞菱的最愛。

目前和男星黃河感情穩定的温貞菱透露，之後如果結婚，會選擇一件像這次拍攝中所嘗試的那種足夠具代表性、識別度的款式，偏好有蕾絲的浪漫款式，不會換穿太多禮服。這次拍攝也讓她有幻想被求婚的感覺，「但對象是我的貓。」