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新夯飲品！氣泡水「自帶茶香」 蔥餅牛軋糖「用喝的」
氣泡水「自帶茶香」、蔥餅牛軋糖「用喝的」，菜市場的古早味粉圓冰，也可以「喝起來」？這些創新飲品，即起走入你我生活中。
擁有百年歷史的英倫氣泡水品牌「Schweppes舒味思」，推出全新伯爵紅茶風味氣泡水，無糖、無熱量，入口豐沛氣泡結合經典伯爵茶的清香，搭配甜點下午茶也超速配。此外，「Schweppes舒味思」也有全新包裝，以優雅的經典藍色、時尚感的菱格紋鑽石瓶身，即起在全台便利商店及各大量販通路陸續上市。Schweppes舒味思目前已在台推出經典原味、清新萊姆風味與添加膳食纖維的氣泡水纖維＋等三款商品。
手搖飲「萬波島嶼紅茶」，也隨著天候轉熱，推出有濃厚古早味的「素美婷粉圓冰」。「素美婷」是台語「吸袂停」的諧音，讓人一喝就停不下來，其中有經典的仙草粉圓冰、酸甜檸檬愛玉粉圓冰，以及香醇濃郁的牛奶粉圓冰，讓記憶中的懷舊滋味─菜市場的古早味粉圓冰，也可以「喝起來」。
手搖茶飲「珍蜜堂」也有兩款期間限定的新品，最具特色的是將團購美食化身為夢幻飲品的「蔥餅牛軋糖奶茶」，販售至6月3日。上層獨特的鹹奶蓋，是用健康的紅麴粉製作成夢幻的粉紅色，並加入香Q雪白的棉花糖與特製奶蓋結合，打造牛軋糖的超濃奶香，最後在頂端灑上蔥餅碎，除了喝得到奶茶外，還可以吃到棉花糖與蔥餅碎的多層次口感。
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