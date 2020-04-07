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賀！2020年世界威士忌大賽 OMAR奪兩項分類冠軍

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「OMAR原桶強度麥芽威士忌─雪莉桶」奪第二輪分類冠軍。圖／台灣菸酒公司提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
「OMAR原桶強度麥芽威士忌─雪莉桶」奪第二輪分類冠軍。圖／台灣菸酒公司提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

2020年世界威士忌大賽(WWA)結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌再度獲獎，共有兩項酒款榮獲分類冠軍（Category Winner），另有三項酒款榮獲1面金牌、1面銀牌及1面銅牌，為台灣威士忌揚眉吐氣，以濃厚的台灣風土特色，擄獲評審味蕾。

世界威士忌大賽（World Whisky Awards，WWA）2007年由英國「威士忌雜誌」主辦，是少數專注於威士忌的競賽，也被視為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一。世界威士忌大賽賽制將參賽品項依種類、產區及年份進行分類，評選出分類冠軍（Category Winner）及金銀銅牌，接著不區分年份，於各種類中評選出各產區總冠軍，最後集合各種類/各產區總冠軍進行品評，評選出世界最佳威士忌大獎。

榮獲第二輪比賽分類冠軍的「OMAR原桶強度麥芽威士忌─波本桶」，風味上麥芽伴隨蜂蜜、奶油、椰子等清甜香芬，口感豐富，層次堆疊而饒富變化，為南投酒廠代表作之一，亦為台灣波本桶威士忌的典範；另一款榮獲分類冠軍的「OMAR原桶強度麥芽威士忌─雪莉桶」，入口後充滿太妃糖及澎湖黑糖糕的甜香，複雜的烏梅、果乾及木質香氣綿延不絕。

「OMAR」為蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，已狂奪百面以上獎牌，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌。

OMAR單一麥芽系列威士忌於台灣菸酒公司酒廠展售中心、直營便利商店、各大酒專通路、量販店及免稅商店均有販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

量販店 蜂蜜 便利商店

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