WBA世界冠軍「老啤酒」 4月7日起全聯限定開賣

金車柏克金摘下2019年英國WBA世界啤酒大賽(World Beer Awards)老啤酒類別的「世界冠軍」，原本只在柏克金啤酒餐廳、燒肉屋與啤酒吧販售，今(7日)起將於全聯福利中心獨家開賣，330ml鋁罐6入組新品價219元。

老啤酒Altbier源自德國杜塞道夫(Düsseldorf)，名稱中的「老」指的是「古老的釀造風格」，採頂層發酵低溫熟成，酒液為古銅色，酒體層次豐富，豐潤的麥芽和果乾香氣與酒花的辛香交織，尾韻乾爽。

老啤酒飽滿且富有深色麥芽的風味，適合與重口味的菜色搭配，像是燒烤、煙燻臘腸等， 能增味蕾豐厚感並達到平衡；此外，與起司蛋糕或巧克力一起品嘗，也能產生不同的絕妙滋味。

金車柏克金啤酒強調是「堅守德國純酒令釀製」，100%僅使用水、麥芽、啤酒花、酵母作為原料，不添加任何輔料，特色是新鮮、道地的德式啤酒風格。