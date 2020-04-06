快訊

三重天台廣場旁荒廢地下室 驚見全裸男屍

好毒！這班機累計9人確診 指揮中心公佈班機座位圖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燒鴨雙拼買1送1、韓國烤肉個人餐！港韓2名店防疫優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
甘牌燒味推出買甘牌燒鴨雙拼麵／飯」送「甘牌油雞麵／飯」的優惠。
甘牌燒味推出買甘牌燒鴨雙拼麵／飯」送「甘牌油雞麵／飯」的優惠。

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響民眾在外用餐意願，各家餐廳也紛紛轉型或是推出外帶餐點因應。來自韓國的八色烤肉，在台中限時推出6款單人烤肉餐，讓民眾不需群聚也可品嚐烤肉滋味。香港的「甘牌燒鵝」也限時推出「買1送1」的外帶優惠，藉此刺激買氣。

韓國「八色烤肉」於台中中友店限時推出6款限定韓式烤肉單人套餐。共有滋滋作響超人氣CP值套餐、吮指回味元氣雙拼豬套餐、老饕厚切彈舌獨享餐等不同的組合。豬肉肉品有椒鹽豬五花、水梨醬醃梅花肉以及厚切松阪豬等不同肉品，並有水梨醬醃牛五花、頂級鹽烤牛肋條等搭配選擇。

除了肉品之外，每套套餐供應韓式小菜、豆芽紫菜湯與香米白飯，並可加價升級套餐，增加飲品及鹽烤草蝦。供應時間自即日起至4月30日的平日中午11:00～15:00，每款套餐定價200元起。

來自香港、在當地獲得米其林一星肯定的「甘牌燒味」，自2018年首度登台。儘管沒有供應燒鵝，但仍有甘牌燒鴨、肥濃叉燒、脆皮燒肉等招牌料理。即日起至4月17日期間，甘牌燒味推出「買1送1」的快閃活動，凡到店外帶或外用「甘牌燒鴨雙拼麵／飯」（原價280／260元），即贈送「甘牌油雞麵／飯」（原價180／160元）。

八色烤肉台中中友店，推出6款單人烤肉餐，售價200元起。
八色烤肉台中中友店，推出6款單人烤肉餐，售價200元起。

肉品 韓國 香港

相關新聞

燒鴨雙拼買1送1、韓國烤肉個人餐！港韓2名店防疫優惠

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響民眾在外用餐意願，各家餐廳也紛紛轉型或是推出外帶餐點因應。來自韓國的八色烤肉，在...

U值媒／我們的家不是我們的家 即使家徒四壁

愛爾蘭人都想要買房，即使家徒四壁，堅強的夫妻依然保持樂觀，維持家的溫暖！我的家庭真可愛，整潔美滿又安康。這首「甜蜜的家庭」是每個人幼稚園必學的一首兒歌，歌詞總是會讓人覺得世界上每個家庭都很美好，但事實並不然。蘿西（莎拉格林 飾）在老公保羅（莫鄧福德 飾）去上班的情況下，在車內帶著三個孩子與政府給的一張不知道複印過幾百次的旅店清單，一通一通電話打，因為房東想要賣房子，而請他們搬出去，在愛爾蘭房市泡沫化後，讓許多家庭淪落街頭，蘿西的一家六口也不例外。

U值媒／小魔花 是病毒正在感染眾人嗎？

小魔花既是商品，也是小小喬（little joe)，即一種家庭成員的投影，這使得本片的雙重性從電影一開始就確定了，從類型來說，做為科幻電影之科，裡頭的科可以說是不盡令人滿意的，尤其在劇情細節上有許多邏輯硬傷，而幻的部分更是更是過於單薄，這是其失職的部份，然而當我們轉一面來看，作為對天外魔花的一次改寫其也有其可觀之處。

可愛到讓人想買爆！YSL超模光底妝送粉紅提箱滿額贈

隨著母親節檔期開跑，各家專櫃彩妝新品也輪番上市。YSL今年全新推出「超模光感極潤粉底」，還搭配滿額贈的超可愛粉紅限量「Y...

獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4／16停業2個月

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續不斷，對於餐飲業者的傷害也越來越嚴重。自1971年創業至今的名餐廳「天廚菜館」宣布，...

防疫新時尚 戴眼鏡

新冠肺炎疫情一波接一波，防疫工作無法鬆懈，除勤洗手、戴口罩外，不少眼科醫師呼籲眼睛也要防疫，且最好暫時先不要戴隱形眼鏡，因此讓「戴眼鏡」近來也成防疫新時尚。日本知名眼鏡連鎖品牌「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」，更不畏新冠肺炎疫情衝擊，全球首發海外展店計畫，今年春夏如期登台。

U值媒／政客誠實中 得說謊卻不能說謊時

《政客誠實中》和不久前的日本片《失憶的總理大臣》〔Hit Me Anyone One More Time〕有點異曲同工之妙，《失憶的總理大臣》是讓已當選的總理大臣突然失憶還原成沒有被「洗禮」過的單純好人，把政壇搞得一團亂；《政客誠實中》則是讓老練的候選人突然無法說謊了…。兩部片子都是用不可能發生的狀況，來實現我們可能曾經好奇想過的「如果」，如果政客必須要誠實，會是什麼樣子的？雖然不會成真，卻也用假成真的方式來引起觀眾反思，有趣又可以想想。

U值媒／遠距上班出勤紀錄怎麼算？

遠距上班、居家隔離在家工作……愈來愈多企業為因應不同狀況，讓員工在家工作，但現今法律非常強調出缺勤紀錄，若企業主無法提供合法、無缺漏的書面紀錄，遇到主管機關調查時，就很容易陷入觸法的危機。到底遠端打卡留下哪些紀錄？又怎麼依循工作性質提出合法證明？

香港春拍7月5日拼了！ 佳士得、富藝斯、蘇富比一起登場

香港春拍一波多折！國際大型拍賣行佳士得（Christie’s）與富藝斯（Phillips）今（4月6）日宣布，原定於5月...

影／排隊人潮太多憂染疫 福義軒再度停賣家庭號蛋捲

嘉義市知名排隊美食福義軒門市原本避免群聚，上月26日起暫停販售家庭號蛋捲，4月1日復賣家庭號蛋捲，但是排隊人潮又再現，尤...

優質系／豪華朗機工 不按牌理出牌的裝置藝術天團

廠房般的空間裡，散置著裝置、機械、零件、模型，出現在台北當代藝術博覽會的「太陽之詩」核心靜立一旁，台中花博裝置「聆聽花開的聲音」備用元件也立在角落。

醫生把家當展美館 邀旅人田間作畫

因應疫情，聯合報系有行旅近期主推國內秘境之旅，精選十三個旅程，帶旅人遠離人群。以有「企業家山居歲月系列之醫生的展美館」為例，拜訪一位醫生收藏畫作藝品，把自己家當成美術館藝廊，邀請已在宜蘭山居的美術館前館長，為旅人進行導覽畫作並帶領於田中央作畫。

熱門新聞

獨／扯！未戴口罩還對列車長襲胸 台鐵延誤近半小時

口罩寄給海外親人申請網址公布 兩個月可寄30片

獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」 4月8日停業

獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4／16停業2個月

唐綺陽星座運勢週報：天蠍別一意孤行 白羊當心破財

油價連6降 網友質疑：物價不降不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。