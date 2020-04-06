聽新聞
test
0:00 / 0:00
燒鴨雙拼買1送1、韓國烤肉個人餐！港韓2名店防疫優惠
隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響民眾在外用餐意願，各家餐廳也紛紛轉型或是推出外帶餐點因應。來自韓國的八色烤肉，在台中限時推出6款單人烤肉餐，讓民眾不需群聚也可品嚐烤肉滋味。香港的「甘牌燒鵝」也限時推出「買1送1」的外帶優惠，藉此刺激買氣。
韓國「八色烤肉」於台中中友店限時推出6款限定韓式烤肉單人套餐。共有滋滋作響超人氣CP值套餐、吮指回味元氣雙拼豬套餐、老饕厚切彈舌獨享餐等不同的組合。豬肉肉品有椒鹽豬五花、水梨醬醃梅花肉以及厚切松阪豬等不同肉品，並有水梨醬醃牛五花、頂級鹽烤牛肋條等搭配選擇。
除了肉品之外，每套套餐供應韓式小菜、豆芽紫菜湯與香米白飯，並可加價升級套餐，增加飲品及鹽烤草蝦。供應時間自即日起至4月30日的平日中午11:00～15:00，每款套餐定價200元起。
來自香港、在當地獲得米其林一星肯定的「甘牌燒味」，自2018年首度登台。儘管沒有供應燒鵝，但仍有甘牌燒鴨、肥濃叉燒、脆皮燒肉等招牌料理。即日起至4月17日期間，甘牌燒味推出「買1送1」的快閃活動，凡到店外帶或外用「甘牌燒鴨雙拼麵／飯」（原價280／260元），即贈送「甘牌油雞麵／飯」（原價180／160元）。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言