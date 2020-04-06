可愛到讓人想買爆！YSL超模光底妝送粉紅提箱滿額贈

隨著母親節檔期開跑，各家專櫃彩妝新品也輪番上市。YSL今年全新推出「超模光感極潤粉底」，還搭配滿額贈的超可愛粉紅限量「YSL粉色記憶收藏盒」、粉色包裝的「超模光感3D修容盤」，勢必又要召喚你的少女心啦！

共7色的「超模光感極潤粉底」主打86%保濕精華，奶霜質地讓妝感更服貼，配合「24H極潤海藻精萃」長時間補水，「金盞花抗氧精萃」則是可幫助妝容全天避免暗沉、蠟黃狀況。獨家「聚光柔焦科技」的光學折射原理可以柔焦美肌達到視覺上隱形毛孔效果，搭配「超微米遮瑕分子」讓輕盈薄透的底妝也有高遮瑕力，展現無瑕「超模光」。除了粉底之外，也同步推出「超模光感3D修容盤」，獨家「聚光柔焦科技」、「3D智能光感粉末」可以打造出玫瑰光暈，粉紅色的外盒配上金色Logo夢幻又貴氣。