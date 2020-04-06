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可愛到讓人想買爆！YSL超模光底妝送粉紅提箱滿額贈
隨著母親節檔期開跑，各家專櫃彩妝新品也輪番上市。YSL今年全新推出「超模光感極潤粉底」，還搭配滿額贈的超可愛粉紅限量「YSL粉色記憶收藏盒」、粉色包裝的「超模光感3D修容盤」，勢必又要召喚你的少女心啦！
共7色的「超模光感極潤粉底」主打86%保濕精華，奶霜質地讓妝感更服貼，配合「24H極潤海藻精萃」長時間補水，「金盞花抗氧精萃」則是可幫助妝容全天避免暗沉、蠟黃狀況。獨家「聚光柔焦科技」的光學折射原理可以柔焦美肌達到視覺上隱形毛孔效果，搭配「超微米遮瑕分子」讓輕盈薄透的底妝也有高遮瑕力，展現無瑕「超模光」。除了粉底之外，也同步推出「超模光感3D修容盤」，獨家「聚光柔焦科技」、「3D智能光感粉末」可以打造出玫瑰光暈，粉紅色的外盒配上金色Logo夢幻又貴氣。
慶祝新品上市，YSL也推出可愛到讓人想尖叫的限量滿額禮「YSL粉色記憶收藏盒」，粉紅色的鐵盒搭配黑色提把與Logo，帶去野餐或是放在家裏當作收納盒使用都適合。即日起只要消費滿7,000元包含新品粉底在內的YSL商品即可獲得。另外，凡購買「超模光感極潤粉底」搭配任一粉餅或「超模光感3D修容盤」，即可獲得YSL伸展台專業粉底刷。
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