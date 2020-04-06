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拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

海外親友亟缺 台灣人忙訂布口罩、口罩套寄送救急

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
樂活織襪廠因應疫情需求，用織襪材料製作抗菌除臭的竹炭口罩套，由於是必須接觸口鼻的口罩套，所以採用最天然材質，完全不染色，且平價供應。記者林宛諭／攝影
樂活織襪廠因應疫情需求，用織襪材料製作抗菌除臭的竹炭口罩套，由於是必須接觸口鼻的口罩套，所以採用最天然材質，完全不染色，且平價供應。記者林宛諭／攝影

國外缺醫療口罩，彰化縣社頭鄉樂活織襪廠最近也接到旅居日本的台灣人下訂口罩套700個要給當地學生使用，也有人在超市訂特殊材質防PM2.5口罩一個399元，一口氣下訂25個要寄給國外親戚。

歐美疫情嚴重，又買不到口罩等防疫物資，不少台灣人關心海外親友，紛紛幫忙寄布口罩、口罩套等給海外親友。

樂活織襪廠特助江珮斳說，他們因應疫情需求，用織襪材料製作抗菌除臭的竹炭口罩套，由於是必須接觸口鼻的口罩套，所以採用最天然材質，完全不染色，且平價供應，3個100元，可重複水洗使用，只要用口罩套裝入醫療口罩，每天清洗口罩套，可延長醫療口罩的使用次數。

江珮斳說，他們接到旅居日本的台灣人下訂700個口罩套，要給當地華人小學學生使用，因為在日本現在很難買到醫療口罩，只能用口罩套延長使用醫療口罩。

也有超市販賣採用美國Parker PM2.5專用濾膜的布口罩一個399元，雖然價格較高，但有人一次訂25個要寄給海外親友，因為這樣的價錢對於國外一罩難求情形下，也不算貴了。

一名孩子在德國留學的媽媽說，因為先前不能寄醫療口罩，3月初給孩子寄了10幾個布口罩，後來3月底又寄給孩子酒精分裝瓶，但寄出後，各航空公司就停飛，至今酒精分裝瓶還沒寄到，今天政府公布可以寄醫療口罩了，她也希望最近能再順利寄出口罩給女兒。

樂活織襪廠因應疫情需求，用織襪材料製作抗菌除臭的竹炭口罩套，由於是必須接觸口鼻的口罩套，所以採用最天然材質，完全不染色，且平價供應。記者林宛諭／攝影
樂活織襪廠因應疫情需求，用織襪材料製作抗菌除臭的竹炭口罩套，由於是必須接觸口鼻的口罩套，所以採用最天然材質，完全不染色，且平價供應。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎 COVID-19 口罩 酒精

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