農委會花卉外銷空運補貼加碼！每公斤30至70元不等

受到新冠肺炎疫情影響，全球空運海運費用飆漲，從3月中開始，空運費用飆漲三倍，壓垮我國花卉外銷業者，農委會多次與花卉產業業者協商，由原本空運每公斤20元，重新提高空運海運的補助費用，協助業者度過難關。

農委會今天宣布農業擴大紓困方案，另外加碼20億元特別預算，其中調高花卉的空運、海運費用補助，將以這筆預算支出。根據農委會的規劃，花卉外銷運費補貼加碼分為三區，亞洲、中東、其他(歐美、大洋洲)空運每公斤補貼30元、45元、70元；海運的部分，補貼為每公斤8元、8元、10元。

日本是我國花卉外銷最大的市場，由於日本最快明日將宣布東京、大阪等大城市進入緊急狀態，預計公共場所將會禁止進出，僅留下民生必須購買的商店，對花卉業者來說，不確定性高，一旦真正面臨日本商業活動停滯，對非民生必需品的花卉來說，將是雪上加霜。

農委會國際處處長林家榮表示，就算日本大城市進入緊急狀態，但是對台灣的花卉訂單還是沒有取消，訂單大幅的削減沒有錯，但還是有訂單在進行，就算鎖國也不必然外面的貨物無法入境，就算對外鎖國，應該控管的是人員的移動，現在街道的消息是訂單仍繼續在走，要看未來日本未來封城到甚麼程度。

他表示，花卉衝內銷還是比較實際，因為確實遇到這樣鎖國封港，採取外銷策略，幫助也無法如過去依樣，要回復到以往外銷的花卉外銷樣態，對花卉來說，內銷還是非常重要的。