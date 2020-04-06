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租金撐不住！EASY SHOP 6月底前關17家實體門市

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供

全球景氣受到新冠肺炎疫情延燒影響持續低迷，特別是消費產業，在大家盡量避免出入公眾場所的情況下業績與租金無法取得平衡，不少品牌嚴重受創，台灣國民內衣EASY SHOP也是其一，近日就宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市，改加強線上通路經營。

EASY SHOP透露，在今年初農曆年後明顯感受到門市生意受到疫情的影響，雖然加強實體門市的消毒清潔等動作，但業績衰退持續擴大至三月底近乎達到兩成，照數字走向看來四月份更有可能超出兩成。在與房東協商進行租金調整未果後，考量到營運成本不得以決策將高租金門市割捨，預估到6月底前將陸續結束包括北投中央店、台北中山店、台北南東店、台北西藏店、中和景新店、永和中山店、新莊復興店、三峽民生店、桃園中山店、竹北中正店、新豐建興店、彰化曉陽店、和美彰美店、嘉義吳鳳南店、民雄昇平店、高雄美術東店、台南華平店共17家門市。因應租約結束，各店也分波段進行結束出清優惠活動。

雖然實體門市受到疫情波及，但EASY SHOP也表示品牌在電商網路已擴大佈局，像是加強優化官方網站，今年更將引進成立官網APP，提供相關配套服務像是尺寸挑選教學、完善會員制度、提供試穿鑑賞期等，鼓勵品牌愛用者能透過網路消費。

EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP受到新冠肺炎疫情影響，業績下滑，宣布將在6月底前陸續結束全台近20家門市。圖／EASY SHOP提供

疫情 品牌 新冠肺炎

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