租金撐不住！EASY SHOP 6月底前關17家實體門市

《政客誠實中》和不久前的日本片《失憶的總理大臣》〔Hit Me Anyone One More Time〕有點異曲同工之妙,《失憶的總理大臣》是讓已當選的總理大臣突然失憶還原成沒有被「洗禮」過的單純好人,把政壇搞得一團亂;《政客誠實中》則是讓老練的候選人突然無法說謊了…。兩部片子都是用不可能發生的狀況,來實現我們可能曾經好奇想過的「如果」,如果政客必須要誠實,會是什麼樣子的?雖然不會成真,卻也用假成真的方式來引起觀眾反思,有趣又可以想想。

2020-04-06 12:35