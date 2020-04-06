獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4／16停業2個月

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續不斷，對於餐飲業者的傷害也越來越嚴重。自1971年創業至今的名餐廳「天廚菜館」宣布，預計將於4月16日起暫停營業2個月。業者也透漏，這也是開業約50年以來，首度的暫停營業。

創立於1971年的天廚菜館，鄰近捷運中山站，是台北歷史悠久的北方菜餐廳，店內供應有搭配荷葉餅的北平烤鴨、翡翠子排、三鮮蒸餃、鮮豆雞絲、手工炸醬麵等菜餚與點心，還有全台唯一的特色滿州菜「尼罕寧默哈庫它」。館內充滿歷史的空間有著歲月痕跡、字畫與眾多故事點綴，不只賓客雲集，許多政商名流也都是座上嘉賓。

根據天廚菜館表示，受到疫情因素，加上禁止群聚、保持社交距離等禁令，讓餐飲業受到嚴重影響。自2月開始，店內業績約已經下滑9成。原本3樓、4樓的用餐空間，現在也只開放4樓。經過評議後，預計將於4月16日起，暫停營業2個月，實際重新開店時間，則需視疫情狀況決定。目前店內也已開始陸續通知已訂位賓客。

除了天廚菜館之外，50年歷史的米其林一星餐廳「大三元酒樓」，日前也宣佈停業整修；創於1969年的台中水車和食，4月起也暫時停業因應。同樣經營數十年的祥福餐廳、天母鄉香西餐廳、高雄渝香園等老店，則在此波疫情下陸續宣告熄燈落幕。