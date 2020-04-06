香港春拍7月5日拼了！ 佳士得、富藝斯、蘇富比一起登場

香港春拍一波多折！國際大型拍賣行佳士得（Christie’s）與富藝斯（Phillips）今（4月6）日宣布，原定於5月底舉辦的香港春季拍賣，因應新冠病毒（COVID-19）的全球發展狀況，以及受影響的旅遊和物流限制，都將延期至七月舉辦。佳士得香港春拍將改於7月5日至13日期間登場，富藝斯香港春拍也將於7月5日當周舉辦。加上早先就宣布延期至7月5日當週的蘇富比（Sotheby’s）香港春拍，屆時拍賣活動將會異常熱鬧，也是以往未見的現象。

原訂於4月初登場的蘇富比，向來是香港春拍中最早的場次；今年因疫情變化莫測，先是2月時將三場重量級的現當代藝術拍賣場次改至4月16日於紐約上拍，其餘各場則延至7月5日當週。後因紐約疫情蔓延，三月底時宣布這三場現當代藝術再度延期至7月，與其他場次一起。佳士得香港春拍一向較晚，與富藝斯都訂5月底至6月初當週，如今在觀望多時後終於宣布決定調整拍賣日期。這也是首次如此多大型國際拍賣行同時段舉辦春拍，是否能產生加乘效益成為觀察焦點。 富藝斯香港春拍將延期至7月5日。圖為今年二月中於倫敦舉辦的20世紀當代藝術晚拍畫面。圖／富藝斯提供