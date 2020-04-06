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防疫不便出門 微熱山丘推官網訂購優惠

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
一推出就大受好評的超人氣甜點「蘋果酥」，是小孩、女性們最愛不釋手的下午茶選擇。 圖／微熱山丘提供
一推出就大受好評的超人氣甜點「蘋果酥」，是小孩、女性們最愛不釋手的下午茶選擇。 圖／微熱山丘提供

把握春日好「食」光，但防疫期間不便外出，台灣甜點品牌-微熱山丘特別推出官網線上訂購優惠活動，即日起於官方網站指定5月8日前到貨，且消費滿500元即可享免運費，透過簡單操作即可下單，不出門就能品嚐甜蜜滋味。

微熱山丘除有經典的鳳梨酥外，還有一推出就大受好評的超人氣甜點蘋果酥，以糖漬慢煮的方式，將紅玉蘋果果丁的色澤與清脆口感，完美封存於深紅色的蘋果醬中，經過加溫烘烤的蘋果酥，清新淡雅的香氣與酸甜的口感，讓小孩和女性們格外愛不釋手。

品嚐鳳梨酥和蘋果酥時，微熱山丘建議可搭配台灣日月潭紅玉紅茶，而為讓喝台灣茶的手續不再繁複，微熱山丘茶包採日本專利掛耳式設計，隨手放入馬克杯，加入沸水靜置片刻，讓茶葉舒展，釋放茶香，便能輕鬆啜飲台灣茶。

蘋果酥以糖漬慢煮保留紅玉蘋果丁的酸甜與清脆風味，搭配台灣日月潭的紅玉紅茶就是春日好食光的最佳茶食組合。 圖／微熱山丘提供
蘋果酥以糖漬慢煮保留紅玉蘋果丁的酸甜與清脆風味，搭配台灣日月潭的紅玉紅茶就是春日好食光的最佳茶食組合。 圖／微熱山丘提供

微熱山丘 鳳梨酥 人氣甜點

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