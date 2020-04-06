防疫不便出門 微熱山丘推官網訂購優惠

把握春日好「食」光，但防疫期間不便外出，台灣甜點品牌-微熱山丘特別推出官網線上訂購優惠活動，即日起於官方網站指定5月8日前到貨，且消費滿500元即可享免運費，透過簡單操作即可下單，不出門就能品嚐甜蜜滋味。

微熱山丘除有經典的鳳梨酥外，還有一推出就大受好評的超人氣甜點蘋果酥，以糖漬慢煮的方式，將紅玉蘋果果丁的色澤與清脆口感，完美封存於深紅色的蘋果醬中，經過加溫烘烤的蘋果酥，清新淡雅的香氣與酸甜的口感，讓小孩和女性們格外愛不釋手。