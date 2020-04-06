在家工作來點音樂吧！Apple Music、Spotify推專屬歌單提振精神

隨著全球疫情延燒許多公司提前部署，加上春假期間太多人跑去熱門景點湊熱鬧，使得越來越多人被迫在家工作，許多人的日常生活習慣也出現變化，家中的串流媒體設備如家用電腦、電視、智慧音箱和遊戲機之類的播放次數也隨之增加。

為了讓大家在家工作的時候也能保持活躍的生產力，Apple Music推出「居家辦公室DJ」播放列表，精選包括以最新單曲〈Don't Start Now〉被網友封為「防疫女神」的Dua Lipa，以及The Weeknd、Post Malone、Ed Sheeran等藝人的提振精神歌曲，為你加油打氣。

如果在家待久了覺得憂鬱懶散，Apple Music還有全新「Get Up! Mix活力充電站」個人化混音播放列表，全部都是能讓人雀躍、會心一笑，忍不住大聲跟著唱的歌曲。歌單內容運用Apple Music的機器學習演算法，為使用者挑選並排序出完美的播放列表，其中包含平常愛聽的動感金曲，以及一些編輯精心挑選的新歌，訂閱者只要打開「為您推薦」標籤頁即可看見。

而Spotify近期也發布了「At Home家居生活」播放清單專區，向使用者推薦最受歡迎的在家活動，包含煮飯、健康、家庭相關活動以及更多播放清單和Podcast。因為Spotify發現，隨著世界各地人們開始待在家中，音樂和Podcast收聽方式發生了各種變化，自我提升內容（包括正面思考、冥想等）類型的Podcast，以及以烹飪和家務為主題的播放清單都變多了，聽眾對新聞與科學議題Podcast的興趣也越來越濃烈。