全台只有10間店買得到！頂呱呱「椒麻一口翅」4月6日登場

「頂呱呱」自4月6日起，於旗下10間門市，限定推出全新商品「椒麻一口翅」，口味鹹香有勁，成為居家防疫時的開胃新選擇。另外至6月30日前，憑中國信託ATM提款優惠券，也有「買豪華雞腿餐送美味吮指餐」的優惠。

新推出的「椒麻一口翅」，選用雞翅中段部位，並以椒麻香料調味，共有100公克隨手包、150公克分享盒等2種容量，售價分別為69元、99元，僅限於林森北、忠孝旗艦、北新、西門、A13、永和、ATT、三重、忠孝復興、永康等10間門市供應。

為慶祝新品上市，凡購買任一套餐，可享「椒麻一口翅」隨手包的39元加購優惠價。針對遠百信義A13概念店、忠孝旗艦店，則有購買酒類飲品滿300元，即贈送椒麻一口翅隨手包的方案。

除了新品上市外，即日起至6月30日期間，於中國信托ATM提款，可列印頂呱呱優惠券，憑券購買「豪華雞腿餐」，即贈送「美味吮指餐」與「明日俱樂部」100元體驗折扣碼。原總價446元，優惠價288元。