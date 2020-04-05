快訊

富邦金下令 連假去國家級警報11景點居家辦公12天

不滿公館商圈店員服務態度差 男用餐揮塑膠刀砍人濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台只有10間店買得到！頂呱呱「椒麻一口翅」4月6日登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱新推出「椒麻一口翅」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱新推出「椒麻一口翅」。圖／頂呱呱提供

「頂呱呱」自4月6日起，於旗下10間門市，限定推出全新商品「椒麻一口翅」，口味鹹香有勁，成為居家防疫時的開胃新選擇。另外至6月30日前，憑中國信託ATM提款優惠券，也有「買豪華雞腿餐送美味吮指餐」的優惠。

新推出的「椒麻一口翅」，選用雞翅中段部位，並以椒麻香料調味，共有100公克隨手包、150公克分享盒等2種容量，售價分別為69元、99元，僅限於林森北、忠孝旗艦、北新、西門、A13、永和、ATT、三重、忠孝復興、永康等10間門市供應。

為慶祝新品上市，凡購買任一套餐，可享「椒麻一口翅」隨手包的39元加購優惠價。針對遠百信義A13概念店、忠孝旗艦店，則有購買酒類飲品滿300元，即贈送椒麻一口翅隨手包的方案。

除了新品上市外，即日起至6月30日期間，於中國信托ATM提款，可列印頂呱呱優惠券，憑券購買「豪華雞腿餐」，即贈送「美味吮指餐」與「明日俱樂部」100元體驗折扣碼。原總價446元，優惠價288元。

延伸閱讀

全新優惠碼快收藏！麥當勞祭歡樂送好康 大薯、雞塊、雞翅「買一送一」

颱風夜血濺ATM 雨衣盜搶2000元判5年

女存錢失敗未查覺 超商ATM撿到20張千元大鈔送還失主

遠百新購物中心 上梁

相關新聞

全台只有10間店買得到！頂呱呱「椒麻一口翅」4月6日登場

「頂呱呱」自4月6日起，於旗下10間門市，限定推出全新商品「椒麻一口翅」，口味鹹香有勁，成為居家防疫時的開胃新選擇。另外...

買2送2！樂軒「鉄火牛肉麵」進駐天母 4種湯頭可以選

繼鉄火牛排、鉄火鍋之後，樂軒旗下的鉄火家族，近期再於天母迎來「鉄火牛肉麵」新成員，讓喜愛牛肉麵料理的民眾，可以有不同的用...

這台掃地機器人定價近8萬 吸力40倍還可半年清一次集塵袋

為了滿足現代人不想動手就能維持家中地板清潔的願望，新推出掃地機器人越來越智慧。iRobot去年首度推出自動集塵機種的Ro...

呼叫米妮控！造型相機包、後背包IG洗版登場

今年迎來農曆鼠年，之前已經看過許多時尚品牌應景推出老鼠主題設計，迪士尼的「米奇」也理所當然成為焦點，是最有象徵性的鼠年元...

只是休息2周！全港最佳素食「心齋」4月8日在台復活

來自香港，被譽為「全港最佳素食」的時尚素食餐廳「心齋」，3月底時宣佈因疫情暫時歇業，引發外界諸多討論。近期心齋再度公告，...

打造自己的一道小彩虹！FRED Force 10彩色款太夢幻

源自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），於2019年底正式登台，於台北101開設首間專賣店，採用清新淡雅的珠光粉色和溫柔...

粉紅+金色就是這麼夢幻貴氣！GUCCI粉餅連補妝都幸福

GUCCI彩妝陣容又有新品加入！繼之前推出的唇膏、睫毛膏和打亮凝膠之後，GUCCI這次終於把焦點放到了底妝上，全新打造一...

影／甜度16度脆如水梨多汁 台南「爆漿蜜棗」熱銷日本

前年獲十大神農獎的台南市楠西區農民謝明樹，栽種蜜棗甜度達16度，成功打進日本高價水果市場，今年外銷數量再創新高，市長黃偉...

獨／8年時光成回憶！東區「鬍子餐酒」4月22日停業

又有餐廳歇業熄燈！位於台北東區的人氣餐酒館「Baffi鬍子餐酒」，近期於官方粉絲團公告，將於4月22日暫停營業，結束8年...

Dyson吹風機、造型器 母親節限定新色禮盒美到沒朋友

覺得2020年至今過得既漫長又有點難熬嗎？趕快趁著母親節檔期買一波舒壓一下！Dyson美髮系列產品Supersonic吹...

跟著「動物森友會」的節奏？MCM奢華動物園開張

跟著「動物森友會」的爆紅大勢，MCM的吉祥物們也在復活節帶來一系列療癒的新面貌，全新的Zoo系列，以品牌標誌的兔子玩偶，...

張鈞甯、鄭秀晶穿襯衫美炸 上班穿搭好實用

日前sandro品牌官方微博釋出張鈞甯穿2020春季系列，身為氣質穿搭模範生，即使襯衫配中性褲裝，仍散發優雅女人味，且展...

熱門新聞

下午變天！ 中部以北轉雷雨 今晚各地慎防較大雨勢

一張圖看一周天氣！明後天全台有雨 玉山有望降四月雪

口罩實名制3.0 最終擬讓全民都在超商預購

口罩沒拿出來被拒載 台東站旅客眼巴巴看火車開走

再創新低！桃園機場單日旅客量跌破千人

殺破狼周運勢／雙子戀情塵埃落定 巨蟹小心職場小人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。