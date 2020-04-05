買2送2！樂軒「鉄火牛肉麵」進駐天母 4種湯頭可以選

繼鉄火牛排、鉄火鍋之後，樂軒旗下的鉄火家族，近期再於天母迎來「鉄火牛肉麵」新成員，讓喜愛牛肉麵料理的民眾，可以有不同的用餐選擇。為慶祝新店開幕，即日起也推出「牛肉麵買2送2」的優惠券活動。

樂軒主打高級日本和牛料理，包括有燒肉、割烹等不同型態。2018年底，樂軒首度推出「鉄火牛排」，以Prime級美國牛肉、日本和牛等肉品，配上台式風格，提供價格親民的牛排料理，目前在台共9間分店。而「鉄火鍋」則甫於4月1日在Global Mall環球板橋車站開幕，店內提供7種不同湯頭的個人鍋物料理，每套298元起。而鉄火牛排、鉄火鍋都有提供無限供應的和牛滷肉飯、和牛咖哩飯等附餐。

低調新開幕的鉄火牛肉麵，位於新光三越天母店內，店內的牛肉麵共有秘製、紅燒、蕃茄、麻辣等4種湯頭，並有牛肉、半筋半肉、牛筋、牛五花、牛小排等不同的肉類主角，單碗150～380元，另也有牛肉湯麵、和牛乾麵、和牛滷肉飯、水餃等餐點與各式小菜，用餐均附贈冬瓜檸檬飲品。

為慶祝新店開幕，即日起至4月10日期間，店內用餐均可獲贈「牛肉麵買2送2」的兌換券，適用兌換日期為4月6日至4月10日。