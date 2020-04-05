這台掃地機器人定價近8萬 吸力40倍還可半年清一次集塵袋

為了滿足現代人不想動手就能維持家中地板清潔的願望，新推出掃地機器人越來越智慧。iRobot去年首度推出自動集塵機種的Roomba i7+，今年為迎接即將來臨的母親節，再推出更高階的「Roomba s9+掃地機器人」，不僅硬體規格更升級，售價也是飆升一大階，原價直逼8萬元的高貴價格，來看看到底有哪些厲害功能蘊藏其中！

Roomba s9+改良機身設計與五角刷，強化角落邊緣清掃能力。圖／來思比科技提供

與前一代iRobot Roomba i7+相比，Roomba s9+最大變化便是全新的外觀設計，前端改為方形設計，強化角落邊緣清掃能力，搭配專利「PerfectEdge完美邊角清掃技術」，運用專屬五角刷，刷毛加長更貼地板以深入邊角清掃。而iRobot獨家髒汙偵測與全方位360度環繞式感應器，透過光學與聲波交錯感應，針對地面較髒汙處自動來回加強清掃；機身前方加裝3D感應器，精準掃描前方物體與障礙物，徹底清掃又不容易被家中其他家具卡住。

另外，Roomba s9+在吸力、膠刷長度、集塵盒容量也有三大升級，搭載獨家三段式除塵系統，讓吸力大幅提升至40倍，第三代滾輪雙膠刷長度則增加30%，獨特的膠刷設計能輕易刮起地面深層汙垢，再透過「一刮一斬」的方式分解碎屑，清潔更徹底。另外，新版集塵盒容量也激增逾38%，除了可水洗清潔，專屬加大尺寸的HEPA濾網還可捕捉99%小至10微米的過敏原。

而Roomba s9+最好用的還有它的智慧功能，專利Imprint智慧型記憶地圖功能，是業界唯一能剖析居家格局並可自選清掃空間以及安排清掃順序的AI機種。專利iAdapt 3.0視覺定位導航科技，能邊掃邊繪製精確地圖，最高可記憶10組地圖，有寵物、多房間、多層樓的居家空間特別適合使用，再搭配iRobot HOME App，即可依照使用需求預約排程、三段式調整吸力，還可直接設置虛擬禁入區。