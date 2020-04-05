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這台掃地機器人定價近8萬 吸力40倍還可半年清一次集塵袋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iRobot推出全新Roomba s9+掃地機器人，擁有專利自動集塵座，機身更以黑色搭配香檳金點綴。圖／來思比科技提供
iRobot推出全新Roomba s9+掃地機器人，擁有專利自動集塵座，機身更以黑色搭配香檳金點綴。圖／來思比科技提供

為了滿足現代人不想動手就能維持家中地板清潔的願望，新推出掃地機器人越來越智慧。iRobot去年首度推出自動集塵機種的Roomba i7+，今年為迎接即將來臨的母親節，再推出更高階的「Roomba s9+掃地機器人」，不僅硬體規格更升級，售價也是飆升一大階，原價直逼8萬元的高貴價格，來看看到底有哪些厲害功能蘊藏其中！

Roomba s9+改良機身設計與五角刷，強化角落邊緣清掃能力。圖／來思比科技提供
Roomba s9+改良機身設計與五角刷，強化角落邊緣清掃能力。圖／來思比科技提供

與前一代iRobot Roomba i7+相比，Roomba s9+最大變化便是全新的外觀設計，前端改為方形設計，強化角落邊緣清掃能力，搭配專利「PerfectEdge完美邊角清掃技術」，運用專屬五角刷，刷毛加長更貼地板以深入邊角清掃。而iRobot獨家髒汙偵測與全方位360度環繞式感應器，透過光學與聲波交錯感應，針對地面較髒汙處自動來回加強清掃；機身前方加裝3D感應器，精準掃描前方物體與障礙物，徹底清掃又不容易被家中其他家具卡住。

另外，Roomba s9+在吸力、膠刷長度、集塵盒容量也有三大升級，搭載獨家三段式除塵系統，讓吸力大幅提升至40倍，第三代滾輪雙膠刷長度則增加30%，獨特的膠刷設計能輕易刮起地面深層汙垢，再透過「一刮一斬」的方式分解碎屑，清潔更徹底。另外，新版集塵盒容量也激增逾38%，除了可水洗清潔，專屬加大尺寸的HEPA濾網還可捕捉99%小至10微米的過敏原。

而Roomba s9+最好用的還有它的智慧功能，專利Imprint智慧型記憶地圖功能，是業界唯一能剖析居家格局並可自選清掃空間以及安排清掃順序的AI機種。專利iAdapt 3.0視覺定位導航科技，能邊掃邊繪製精確地圖，最高可記憶10組地圖，有寵物、多房間、多層樓的居家空間特別適合使用，再搭配iRobot HOME App，即可依照使用需求預約排程、三段式調整吸力，還可直接設置虛擬禁入區。

搶搭母親節檔期，即日起至5月31日推出「2020愛妳愛妳」愛媽媽萬元滿額折扣活動，Roomba s9+新品上市超值優惠價59,880元（原價78,999元），另外Roomba i7+也有限時優惠39,880元及Braava jet m6拖地機器人加購價20,999元，消費滿萬現抵500元，還有配件保固大方送。

Roomba s9+吸力提升40倍，滾輪雙膠刷長度增加30%，大坪數清掃更有效率。圖／來思比科技提供
Roomba s9+吸力提升40倍，滾輪雙膠刷長度增加30%，大坪數清掃更有效率。圖／來思比科技提供
iRobot Roomba s9+配備專利自動集塵座，掃完回到集塵座會自動將機身集塵盒內的垃圾高效抽吸壓縮至集塵袋中，可連續使用3～6個月。圖／來思比科技提供
iRobot Roomba s9+配備專利自動集塵座，掃完回到集塵座會自動將機身集塵盒內的垃圾高效抽吸壓縮至集塵袋中，可連續使用3～6個月。圖／來思比科技提供
iRobot自動集塵系列可偵測並剖析居家格局，依照需求進行客製化清掃。圖／來思比科技提供
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專利 母親節

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