呼叫米妮控！造型相機包、後背包IG洗版登場

今年迎來農曆鼠年，之前已經看過許多時尚品牌應景推出老鼠主題設計，迪士尼的「米奇」也理所當然成為焦點，是最有象徵性的鼠年元素之一。不過米奇的另一半「米妮」同樣也有一票死忠支持者，頭戴蝴蝶結的米妮多了更多俏皮甜美風格，更能擄獲喜歡夢幻風格的粉絲。

向來以各種與迪士尼聯名包款聞名的美國品牌Danielle Nicole，最近全新推出米妮系列包款，選擇用粉紅色作為主體色調，搭配愛心刺繡，打造後背包、肩背包，看起來像是在玩躲貓貓的米妮臉孔也更加有趣。另外還推出結合米奇、米妮造型中各種元素的巧克力包，光用看的就能感受到巧克力入口的甜美滋味。