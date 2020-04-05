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呼叫米妮控！造型相機包、後背包IG洗版登場

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
Danielle Nicole米妮系列包款，選擇用粉紅色作為主體色調，搭配愛心刺繡，打造後背包、肩背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole米妮系列包款，選擇用粉紅色作為主體色調，搭配愛心刺繡，打造後背包、肩背包。圖／摘自官網

今年迎來農曆鼠年，之前已經看過許多時尚品牌應景推出老鼠主題設計，迪士尼的「米奇」也理所當然成為焦點，是最有象徵性的鼠年元素之一。不過米奇的另一半「米妮」同樣也有一票死忠支持者，頭戴蝴蝶結的米妮多了更多俏皮甜美風格，更能擄獲喜歡夢幻風格的粉絲。

向來以各種與迪士尼聯名包款聞名的美國品牌Danielle Nicole，最近全新推出米妮系列包款，選擇用粉紅色作為主體色調，搭配愛心刺繡，打造後背包、肩背包，看起來像是在玩躲貓貓的米妮臉孔也更加有趣。另外還推出結合米奇、米妮造型中各種元素的巧克力包，光用看的就能感受到巧克力入口的甜美滋味。

另一方面，韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的皮革相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性，還透著些許復古風，難怪會成為IG熱門單品。

韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
Danielle Nicole米妮系列包款，選擇用粉紅色作為主體色調，搭配愛心刺繡，打造後背包、肩背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole米妮系列包款，選擇用粉紅色作為主體色調，搭配愛心刺繡，打造後背包、肩背包。圖／摘自官網
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
Danielle Nicole還推出結合米奇、米妮造型中各種元素的巧克力包，光用看的就能感受到巧克力入口的甜美滋味。圖／摘自官網
Danielle Nicole還推出結合米奇、米妮造型中各種元素的巧克力包，光用看的就能感受到巧克力入口的甜美滋味。圖／摘自官網
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的皮革相機包。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的皮革相機包。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG
韓國品牌Stretch Angels最近也推出一款米妮主題的相機包，黑、紅兩色的包款搭配藏有米妮臉孔的格紋肩背帶，百搭又有個性。圖／摘自IG

品牌 迪士尼

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