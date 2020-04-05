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只是休息2周！全港最佳素食「心齋」4月8日在台復活
來自香港，被譽為「全港最佳素食」的時尚素食餐廳「心齋」，3月底時宣佈因疫情暫時歇業，引發外界諸多討論。近期心齋再度公告，休業只是暫時性的抗疫安排，將於4月8日再次營業。
心齋是香港著名的素食餐廳，店內以素食為出發點，供應蒸籠點心、煲仔飯等餐點，口味多元、手法精緻，在The Daily Meal評選的「全球25大素食餐廳」中，心齋獲選為第18名，為中港台唯一上榜者；另外CNN也將心齋評選為「全港最佳素食」，大大增加知名度。
心齋於2019年1月正式登台，進駐台北微風南山，也是心齋首間海外分店。店內以經典菜色為基礎，再加上「麻辣」元素，設計出麻辣干鍋、麻婆豆腐等菜餚；其他如黑松露野菌餃、沙嗲野菌粉條煲等菜色，亦是人氣商品。
心齋台灣店在3月底時公告，由於近日疫情的增加，為顧及顧客及員工安全，即日起暫停營業，直至另行通知。而在近日，心齋再度公告，指出暫時性的休業，主要是減少人群聚集，也是為了保障客人及同事們的健康及安全。有鑑於台北疫情狀況相對穩定，決定於4月8日再次營業。隨著消息一出，網友也表示「太好了！原本覺得好傷心啊～」、「感謝回來」
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