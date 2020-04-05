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打造自己的一道小彩虹！FRED Force 10彩色款太夢幻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED Force 10系列炫彩鍊釦小型款搭配天藍色繩索，84,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列炫彩鍊釦小型款搭配天藍色繩索，84,400元。圖／斐登提供

源自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），於2019年底正式登台，於台北101開設首間專賣店，採用清新淡雅的珠光粉色和溫柔的海藍色為基調，點出品牌與大海、珍珠的深厚淵源。無疑，FRED在全球最暢銷的作品，莫過於可以拆換彩色手鍊的Force 10系列，自1966年誕生來就因能創造出個人化珠寶深受喜愛。全新炫彩鍊釦款式，如彩虹般七種彩色寶石依序鑲嵌：紅寶石、橙色石榴石、黃色剛玉、綠色沙弗萊石、藍寶石、海藍寶石、紫水晶，組成手上的一道小彩虹，鍊釦備有白金或玫瑰金兩種材質，可依喜好和手腕選擇大小兩種尺寸，與彩色或金屬鍊繩搭配出全新火花。

Force 10系列以絞索繩纜與鍊釦相結合的設計，靈感來自品牌創辦人Fred Samuel的長子。這位珠寶家之子是一位帆船運動冠軍，他用航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻作為禮物，因爲啟發了Force 10的創作。故事完美體現愛情、海洋、自由、旅行等品牌價值，設計中性男女配戴都很適宜，是FRED最具代表性的作品之一；至今已發展出包括項鍊、戒指等全系列品項，不過可自行選擇、更換彩色繩纜的手鍊仍是許多人入手FRED的首選。

FRED Force 10系列炫彩鍊釦小型款搭配綠色繩索，84,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列炫彩鍊釦小型款搭配綠色繩索，84,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列炫彩鍊釦大型款，21萬2,800元。搭配精鋼繩索。圖／斐登提供
FRED Force 10系列炫彩鍊釦大型款，21萬2,800元。搭配精鋼繩索。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列推出鑲嵌彩虹般七色彩寶的全新炫彩鍊釦。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列推出鑲嵌彩虹般七色彩寶的全新炫彩鍊釦。圖／斐登提供
FRED Force 10系列炫彩鍊釦大型款搭配紫色繩索，21萬2,800元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列炫彩鍊釦大型款搭配紫色繩索，21萬2,800元。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列推出鑲嵌彩虹般七色彩寶的全新炫彩鍊釦。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列推出鑲嵌彩虹般七色彩寶的全新炫彩鍊釦。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列推出鑲嵌彩虹般七色彩寶的全新炫彩鍊釦。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列推出鑲嵌彩虹般七色彩寶的全新炫彩鍊釦。圖／斐登提供

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