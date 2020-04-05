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粉紅+金色就是這麼夢幻貴氣！GUCCI粉餅連補妝都幸福
GUCCI彩妝陣容又有新品加入！繼之前推出的唇膏、睫毛膏和打亮凝膠之後，GUCCI這次終於把焦點放到了底妝上，全新打造一款霧面粉餅，再度用柔美可愛的包裝擄獲少女心！
延續之前「不羈視界睫毛膏」和網路限定的打亮凝膠所使用的粉紅+金色調包裝，這次GUCCI粉底外殼也擁有了同樣的配色設計。圓形的粉紅色粉盒以金邊裝飾，雙層內裝分別是粉蕊和粉撲。全系列共有12種色號，其中還包含一款透明蜜粉餅，粉質細膩，完妝後是霧面質感。隨粉底還附有一個粉色的收納袋，真是太勸敗了！
除了粉底之外，新品陣容還包括6色眉筆，同樣的色彩組合包裝，更搭配印有GUCCI Logo的削筆器，這麼方便又可愛的組合不管是自用還是送禮都好適合。不過目前GUCCI粉底和眉筆都還未在台灣上市，大家可能要再耐心等等了。
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