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粉紅+金色就是這麼夢幻貴氣！GUCCI粉餅連補妝都幸福

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
GUCCI粉底也擁有粉紅配金色甜美奢華外型。圖／摘自Twitter
GUCCI粉底也擁有粉紅配金色甜美奢華外型。圖／摘自Twitter

GUCCI彩妝陣容又有新品加入！繼之前推出的唇膏、睫毛膏和打亮凝膠之後，GUCCI這次終於把焦點放到了底妝上，全新打造一款霧面粉餅，再度用柔美可愛的包裝擄獲少女心！

延續之前「不羈視界睫毛膏」和網路限定的打亮凝膠所使用的粉紅+金色調包裝，這次GUCCI粉底外殼也擁有了同樣的配色設計。圓形的粉紅色粉盒以金邊裝飾，雙層內裝分別是粉蕊和粉撲。全系列共有12種色號，其中還包含一款透明蜜粉餅，粉質細膩，完妝後是霧面質感。隨粉底還附有一個粉色的收納袋，真是太勸敗了！

除了粉底之外，新品陣容還包括6色眉筆，同樣的色彩組合包裝，更搭配印有GUCCI Logo的削筆器，這麼方便又可愛的組合不管是自用還是送禮都好適合。不過目前GUCCI粉底和眉筆都還未在台灣上市，大家可能要再耐心等等了。

同樣新推出的GUCCI 6色眉筆。圖／摘自Twitter
同樣新推出的GUCCI 6色眉筆。圖／摘自Twitter
GUCCI粉底圓形的粉紅色粉盒以金邊裝飾，雙層內裝分別是粉蕊和粉撲。全系列共有12種色號。圖／摘自Twitter
GUCCI粉底圓形的粉紅色粉盒以金邊裝飾，雙層內裝分別是粉蕊和粉撲。全系列共有12種色號。圖／摘自Twitter

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