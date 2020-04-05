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影／甜度16度脆如水梨多汁 台南「爆漿蜜棗」熱銷日本

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
謝明樹（右二）說明蜜棗選果作業過程。記者謝進盛／攝影
謝明樹（右二）說明蜜棗選果作業過程。記者謝進盛／攝影

前年獲十大神農獎的台南市楠西區農民謝明樹，栽種蜜棗甜度達16度，成功打進日本高價水果市場，今年外銷數量再創新高，市長黃偉哲上午前往鼓勵，讚賞謝不僅是台南農業之神，也是台灣農業之光。

謝明樹種植的蜜棗以高品質「珍愛」、「珍蜜」品種為主，目前仍在採收「珍蜜」為晚生種品種，可採收至清明節過後。

黃偉哲今率領農業局長謝耀清等人前往拜會，挽起袖子當起「一日農夫」，體驗田間農務的工作，也體驗蜜棗的採收及分級，並介紹「珍蜜」品種，具有甜柿的外型，大如小蘋果、皮薄多汁又稱「爆漿蜜棗」，極具競爭力推薦國人食用。

謝明樹的「珍蜜」來頭不簡單，2018年3月首度代表台灣外銷日本即征服日本人的胃。2019年又進軍東京食品展，提高台灣蜜棗在世界的能見度。今年外銷日本的蜜棗中每3顆就有2顆來自他的果園。

農業局說，台灣今年外銷日本蜜棗逾10公噸，謝明樹達7公噸，比3年前僅500公斤大幅成長，14到16顆裝（每盒2.5公斤），在日本市場售價達7500元日幣；換算台幣約2100元，平均每顆售價約150元，脆甜多汁如水梨，深受日本消費者歡迎，以東京、大阪為主要客群，外銷版圖遍及大陸、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國。國內市場如美式賣場及社區超市都吃得到。

謝耀清說，謝明樹種植的27公頃的規模，全部採用自己研發的抗強風螺旋織網設施栽培，強固型的設施可減少颱風帶來的損失穩定產量，克服農業看天吃飯的問題。而且病草害的發生相對減少，果實可以安心生長於設施內，有效節省套袋及人力成本。另開發網室內捲揚式防雨設施，解決春雨時期蜜棗裂果與果實品質不佳的問題，順利調節產季至4月中。

台南楠西農民謝明樹栽種的蜜棗打進日本市場，今年外銷創新高。記者謝進盛／攝影
台南楠西農民謝明樹栽種的蜜棗打進日本市場，今年外銷創新高。記者謝進盛／攝影
謝明樹（右二）二的蜜棗禮盒外銷日本，每盒在當地售價7千500元日元，台南市長黃偉哲（中）、農業局長謝耀清（左一）前往參訪。記者謝進盛／攝影
謝明樹（右二）二的蜜棗禮盒外銷日本，每盒在當地售價7千500元日元，台南市長黃偉哲（中）、農業局長謝耀清（左一）前往參訪。記者謝進盛／攝影
台南楠西農民謝明樹（右一）栽種的蜜棗打進日本市場，台南市長黃偉哲（中）、農業局長謝耀清（左一）前往參訪。記者謝進盛／攝影
台南楠西農民謝明樹（右一）栽種的蜜棗打進日本市場，台南市長黃偉哲（中）、農業局長謝耀清（左一）前往參訪。記者謝進盛／攝影
台南楠西農民謝明樹栽種的蜜棗打進日本市場，今年外銷創新高。記者謝進盛／攝影
台南楠西農民謝明樹栽種的蜜棗打進日本市場，今年外銷創新高。記者謝進盛／攝影
謝明樹（右）說明蜜棗選果作業過程。記者謝進盛／攝影
謝明樹（右）說明蜜棗選果作業過程。記者謝進盛／攝影

日本 黃偉哲 東京

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