影／甜度16度脆如水梨多汁 台南「爆漿蜜棗」熱銷日本

前年獲十大神農獎的台南市楠西區農民謝明樹，栽種蜜棗甜度達16度，成功打進日本高價水果市場，今年外銷數量再創新高，市長黃偉哲上午前往鼓勵，讚賞謝不僅是台南農業之神，也是台灣農業之光。

謝明樹種植的蜜棗以高品質「珍愛」、「珍蜜」品種為主，目前仍在採收「珍蜜」為晚生種品種，可採收至清明節過後。

黃偉哲今率領農業局長謝耀清等人前往拜會，挽起袖子當起「一日農夫」，體驗田間農務的工作，也體驗蜜棗的採收及分級，並介紹「珍蜜」品種，具有甜柿的外型，大如小蘋果、皮薄多汁又稱「爆漿蜜棗」，極具競爭力推薦國人食用。

謝明樹的「珍蜜」來頭不簡單，2018年3月首度代表台灣外銷日本即征服日本人的胃。2019年又進軍東京食品展，提高台灣蜜棗在世界的能見度。今年外銷日本的蜜棗中每3顆就有2顆來自他的果園。

農業局說，台灣今年外銷日本蜜棗逾10公噸，謝明樹達7公噸，比3年前僅500公斤大幅成長，14到16顆裝（每盒2.5公斤），在日本市場售價達7500元日幣；換算台幣約2100元，平均每顆售價約150元，脆甜多汁如水梨，深受日本消費者歡迎，以東京、大阪為主要客群，外銷版圖遍及大陸、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國。國內市場如美式賣場及社區超市都吃得到。