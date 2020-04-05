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獨／8年時光成回憶！東區「鬍子餐酒」4月22日停業
又有餐廳歇業熄燈！位於台北東區的人氣餐酒館「Baffi鬍子餐酒」，近期於官方粉絲團公告，將於4月22日暫停營業，結束8年的經營時光。鬍子餐酒也指出，將釋出此空間給有緣人，而且「非常時期…非常價格」，字裡行間中，隱約顯示出新冠肺炎（COVID-19）所帶來的影響。
創業於2012年的鬍子餐酒，鄰近捷運國父紀念館站，乃是商圈中的人氣店家之一。店內料理帶有濃厚的法式血統，供應義式肉腸貓耳麵、馬賽海鮮湯、波特紅酒慢燉小牛膝等菜色，還有豐富的酒飲搭配，店內的「提拉米蘇」更是不少螞蟻客人的心頭好，連邰智源所主持的《決戰料理學院》也曾到店拍攝。另外店內菜單上的「八字小鬍子」，更是每個客人必打卡的網美網帥元素。目前鬍子餐酒在google上有超過850個評論，平均4.1分，臉書也累積2.6萬個讚。
鬍子餐酒近期發出「不捨公告」，表示在馬拉松式的狂奔不間斷的八年後，決定於4月22日暫停營業。並釋出空間給下一棒有緣人，而且「在這個非常時期...非常價格...」。隨著公告一出，不少粉絲留言「不敢相信，好喜歡你們的提拉米蘇」、「愚人節不是過了？」、「我最喜歡的義大利麵和提拉米酥⋯」，顯示滿滿不捨。
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