全臉只剩下雙眼能見人 貴婦彩妝這樣打理門面
隨著疫情擴大，現在搭捷運規定一定要戴口罩，出入許公共場合也都規定一定得戴口罩，不要因為整張臉只剩下雙眼「能見人」，就不化妝；不上妝看起來相當沒有精神，其實當口罩蓋住我們半張臉時 ，剩下露出的眼睛部分就變得格外重要 ，這時眼妝相對重要，即使戴上口罩，依然散發溫柔明媚眼神。
要打造迷人的眼妝，首先一定要有纖長濃密的睫毛、有精神的眼妝、讓眼睛更明亮的眼線，和乾淨完美的有形眉毛 。但對於眼周細緻的肌膚，上妝的同時更需要好好滋潤並提升肌膚的防禦力，在這段防疫期間，才能使眼周肌膚持續水嫩彈潤 ，同時提升滿滿防禦力。
Sisley建議，以植物精華為基底，簡單四步驟，瞬間完成戴上口罩卻亮麗有神的好氣色眼妝。
步驟一，植物光感保養眼影：高光感眼影，服貼光澤零死角，以眼影棒使用輕裸帶粉色輕輕上色，就能瞬間打造明亮的絲緞光感妝容。
步驟二，星鑽亮澤防水眼線筆：絲滑質地，打造深邃勾人眼神，從眼頭至眼尾，將上下眼線連接，並於眼尾拉長上揚，馬上就擁有低調卻深邃勾人的完美眼線。
步驟三，植物養護精華長頸鹿睫毛膏：3D翹睫技術，持久濃密，瞬間放大雙眸，即使新手也能輕鬆駕馭，由睫毛根部往上刷，就能擁有3D睫毛。
步驟四，植物設計型塑眉筆，勾勒重塑打亮一次到位：利用多功能眉筆，精準塑型完美眉型，先將眉毛像上梳整，再用三角形眉筆重塑，勾勒眉型，接著順著毛流生長的方向梳順，最後使用打亮端來提亮眉峰下方處，讓雙眉更顯立體。
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