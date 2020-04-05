Dyson吹風機、造型器 母親節限定新色禮盒美到沒朋友

覺得2020年至今過得既漫長又有點難熬嗎？趕快趁著母親節檔期買一波舒壓一下！Dyson美髮系列產品Supersonic吹風機與Airwrap造型器今年雙雙推出絕美限定新色禮盒，全機換上桃紅色的吹風機搭配髮梳組，以及從收納盒到機身都奢華感滿分的紅色造型器，即日起全台Dyson百貨專櫃、Dyson官網、MOMO購物網及全國電子同步限量開賣。

Dyson Supersonic吹風機首度推出全機金屬髮絲紋桃紅色系設計，擁有霧面金屬質感機身，組合內含全新研發的柔和乾髮吹嘴，能快速乾髮，並使風溫降低20度，特別呵護細軟髮質和敏感性頭皮。另外還搭配了能蓬鬆髮根、捲曲髮尾的Dyson透氣髮捲梳，及乾濕髮都能快速梳整髮絲的順髮梳，讓吹整造型更加得心應手。

而Dyson Airwrap造型器則換上亮眼瑰麗紅新色，以及奢華霧紅皮革收納盒讓人眼睛一亮。運用物理現象「康達效應」與多種髮捲配件，讓髮絲沿氣流自動捲繞，無需高溫就能讓秀髮柔順，造型前吹髮器可快速讓頭髮達到理想的微濕狀態，搭配髮捲、順髮梳、豐髮梳，就可輕鬆完成捲髮、波浪、蓬鬆與順髮造型。