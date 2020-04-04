跟著「動物森友會」的節奏？MCM奢華動物園開張

跟著「動物森友會」的爆紅大勢，MCM的吉祥物們也在復活節帶來一系列療癒的新面貌，全新的Zoo系列，以品牌標誌的兔子玩偶，加上熊熊、小狗，打造精緻的後背包與鑰匙圈，奢華又可愛。

在任天堂「動物森友會」爆紅的時刻，MCM的動物園也跟著開張，品牌的代表性動物兔子，剛好在復活節中也代表新生命的創造者，因為在這個節日裡，花園裡的神奇彩蛋會孵出小兔子，也意味著春回大地。Zoo系列的復活兔子設計為調皮地躲在經典水桶包內，包款以經典Visetos印花搭配金屬配飾，也有熊熊、小狗的水桶包款式，此外，也運用兔子、熊熊輪廓設計玩偶造型包款，全系列包括經典干邑色、粉紅色及金色，閃亮而貴氣。