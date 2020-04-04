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跟著「動物森友會」的節奏？MCM奢華動物園開張

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
MCM因應復活節推出歡樂的2020年春夏Zoo系列。圖／MCM提供
MCM因應復活節推出歡樂的2020年春夏Zoo系列。圖／MCM提供

跟著「動物森友會」的爆紅大勢，MCM的吉祥物們也在復活節帶來一系列療癒的新面貌，全新的Zoo系列，以品牌標誌的兔子玩偶，加上熊熊、小狗，打造精緻的後背包與鑰匙圈，奢華又可愛。

在任天堂「動物森友會」爆紅的時刻，MCM的動物園也跟著開張，品牌的代表性動物兔子，剛好在復活節中也代表新生命的創造者，因為在這個節日裡，花園裡的神奇彩蛋會孵出小兔子，也意味著春回大地。Zoo系列的復活兔子設計為調皮地躲在經典水桶包內，包款以經典Visetos印花搭配金屬配飾，也有熊熊、小狗的水桶包款式，此外，也運用兔子、熊熊輪廓設計玩偶造型包款，全系列包括經典干邑色、粉紅色及金色，閃亮而貴氣。

一系列俏皮的Zoo單品，源於2020年春夏以音樂貫穿的靈感，有慕尼黑Disco鼎盛時期的喧鬧，也有柏林電子音樂的調性，自由不羈，展現盡其在我的風格，融入迪斯可舞廳的繽紛亮眼和軍裝風，運用黑色或閃耀的金屬色，以及富有活力的紅色，成為單品的表現氛圍，迪斯可兔子和龐克兔子吊飾，都是代表作。

Zoo粉色兔子後背包，售價25,500元。圖／MCM提供
Zoo粉色兔子後背包，售價25,500元。圖／MCM提供
Zoo金色熊熊抽繩包，售價33,000元。圖／MCM提供
Zoo金色熊熊抽繩包，售價33,000元。圖／MCM提供
Zoo干邑色兔子抽繩包，售價30,000元。圖／MCM提供
Zoo干邑色兔子抽繩包，售價30,000元。圖／MCM提供
Zoo龐克兔子吊飾，售價15,000元。圖／MCM提供
Zoo龐克兔子吊飾，售價15,000元。圖／MCM提供
Zoo金色熊熊後背包，售價28,500元。圖／MCM提供
Zoo金色熊熊後背包，售價28,500元。圖／MCM提供
Zoo狗狗抽繩包，售價30,000元。圖／MCM提供
Zoo狗狗抽繩包，售價30,000元。圖／MCM提供
Zoo粉色兔子吊飾，售價7,500元。圖／MCM提供
Zoo粉色兔子吊飾，售價7,500元。圖／MCM提供
Zoo Disco兔子吊飾，售價15,000元。圖／MCM提供
Zoo Disco兔子吊飾，售價15,000元。圖／MCM提供

動物森友會 品牌

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