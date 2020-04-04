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張鈞甯、鄭秀晶穿襯衫美炸 上班穿搭好實用
日前sandro品牌官方微博釋出張鈞甯穿2020春季系列，身為氣質穿搭模範生，即使襯衫配中性褲裝，仍散發優雅女人味，且展現長腿好比例；鄭秀晶Krystal則是在拍攝雜誌時穿了Polo Ralph Lauren的藍色格紋襯衫，輕柔簡約，都是上班族的都會穿搭範本。
張鈞甯的簡約穿搭，來自sandro早春女裝，藍白條紋襯衫簡約優雅，兼具自信與柔美。女星宋米秦日前也穿了同品牌的拼接襯衫、俐落寬褲，與張鈞甯擺出相似度90%的拍照姿勢，頗為有趣。sandro的春夏季散發旅行的多彩美妙，有巴黎的清新，也結合印度的華麗浮誇，並以洋溢殖民色彩的印花作配襯，襯衫包括條紋純棉府綢、丹寧系列，或是清爽的棉質，搭襯寬褲散發都會魅力；女演員張甯則是將sandro的天空藍西裝套裝紮進褲子裡，穿出時髦俐落的都會造型。
而鄭秀晶Krystal則是在拍攝韓國版4月號《COSMOPOLITAN》時，身穿Polo Ralph Lauren系列。2020春季「Wear To Work」以海軍藍與大地色為主色調，運用亮色系勾勒都會女性的知性優雅，配襯溫暖的駝色調外套，可輕鬆轉換於休閒和正式場合；包括活力航海元素、雋永條紋設計，Krystal即是以優雅的中性風格，來詮釋當代女性的幹練摩登。
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