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樂天市場「Super Sale」4月6日登場！明星商品天天5折
樂天市場今年首波「Super Sale」將於4月6日上午10點至4月17日上午9點59分登場，包括愛買、每日優果、摩斯漢堡、3M、屈臣氏、日本樂天官方旗艦店等12個品牌輪番上陣特殺79折起，並有明星商品天天5折，包括蘭蔻超未來肌因賦活露、SK-II全效活膚潔面乳、寶迪黑鑽不沾鍋平底深鍋、飛利浦車用空氣清淨機等；活動期間指定店家消費不限金額可享15%回饋、使用指定信用卡再享10%優惠。
活動期間樂天電子票券Pickup攜手繼光香香雞、萊爾富、World Gym、怡客咖啡、東京油組総本店、Vivi Parck停車場等推出整點特賣優惠，最低下殺1.5折起。
樂天市場精選6款「Super Sale」熱門商品，4月6日上午10點開賣的歐可茶葉台灣珍珠奶茶使用超細微度頂級阿薩姆紅茶茶粉搭配紐西蘭奶粉，貼心控糖設計包裝，原價2,700元、特價1,350元；4月7日下午5點開賣的繼光香香雞香香炸雞＋鮮炸魷魚10份原價1,950元、特價970元；4月7日晚上7點開賣的Fujitek空氣清淨機小體積方便攜帶，適合擺放在車內或2～5坪室內空間，原價1,599元、特價749元；4月8日上午10點開賣的夏普自動擊菌離子活髮吹風機採用日本獨家Plasmacluster技術，搭配獨特的頭皮美容彈力梳，邊吹邊按摩頭皮，售價5,490元；4月10日晚上7點開賣的日本TOAMIT隨身淨化殺菌袋10入為輕巧頸掛式設計，原價4,900元、特價2,150元；4月11日晚上9點開賣的VANS Old Skool黑色經典款鞋原價2,380元、特價1,190元。
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