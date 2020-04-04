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連Logo都不要！簡約成王道 2020復古簡約風新表連發
世事動盪，變化太快，越是繁忙的時代，越顯得簡約與復古的珍貴。雖然2020年瑞士兩大表展已取消，但Swatch Group集團旗下的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）與亨利慕時（H. Moser & Cie）則不約而同帶來兩個復古風格的簡約系列。
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的Sixties系列是以1960年代的德國設計風格為主，表面除小時時標外僅有阿拉伯數字，修長而簡約。2020年新款的Sixties腕表以精鋼搭配具太陽紋處理的藍色表面與磨砂質地皮表帶，機芯則是廠家自製的Caliber 39-52自動上鍊機芯，除有40小時動力儲存，鵝頸式微調與3/4夾板都是高級德式機芯的特色，並具21K金的鏤空自動盤，簡約但不簡單，不忘高級品的初衷。
H.Moser & Cie的新品Vantablack系列，則以純淨的黑色表面，完全捨棄裝飾、刻度、品牌識別，僅留下功能性的指針。39毫米的Venturer Vantablack Black Hands XL腕表雖然表面空無一物，但翻開背面則可欣賞HMC 327手上鍊機芯的精妙打磨：如日內瓦波紋修飾、金質擺輪與動力儲存顯示；同系列的陀飛輪腕表同樣為黑色視覺，但六點鐘方向的陀飛輪和銀色的柳葉形指針，正與黝黑表面形成強烈對比，並採限量50只發行。
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